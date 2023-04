أسباب انهيار توتنهام أمام نيوكاسل في البريميرليغ

وصف كريستيان ستيليني مدرب توتنهام هوتسبير المؤقت أداء فريقه في أول 25 دقيقة خلال الخسارة 6-1 أمام نيوكاسل يونايتد بأنه ربما يكون "الأسوأ" الذي يشاهده طوال مسيرته.

وبدأ "السبيرز" المباراة بـ4 لاعبين في الخط الخلفي لكنه استقبل 5 أهداف في أول 21 دقيقة، مما دعا المدرب ستيليني إلى استبدال لاعب الوسط بابي ماتار سار بالمدافع دافينسون سانشيز وعاد إلى طريقة 3 مدافعين المعتادة.

وقال ستيليني للصحفيين "لا توجد كلمات تشرح مثل هذا الأداء. أول 25 دقيقة ربما تكون الأسوأ التي أشاهدها طوال حياتي".

وأضاف "أتمنى أن يكون الأسلوب الذي غيّرناه، من أجل منحنا الطاقة، كان القرار الخاطئ. إذا كان الأمر كذلك فهي مسؤوليتي. لعبنا بـ4 لاعبين في الخلف وإذا كان هذا هو الخطأ، فهو خطئي".

وتقدم نيوكاسل إلى المركز الثالث برصيد 59 نقطة وبفارق 6 نقاط عن توتنهام خامس الترتيب الذي خاض مباراة إضافية وسيستضيف مانشستر يونايتد الخميس المقبل.

