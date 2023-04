هزم برايتون بركلات الترجيح.. مانشستر يونايتد يلحق بجاره سيتي في نهائي كأس إنجلترا

لحق مانشستر يونايتد بجاره سيتي في نهائي كأس إنجلترا لكرة القدم، بفوزه في نصف النهائي، الأحد، على برايتون بركلات الترجيح 7-6، بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي على ملعب ويمبلي في لندن.

وهذا النهائي الثاني ليونايتد هذا الموسم بعد أن توج بلقب كأس الرابطة، منهيا جفافا عن الألقاب دام 6 أعوام، في الموسم الأول للمدرب الهولندي إريك تن هاغ.

ويقام النهائي بين قطبي مانشستر على ملعب ويمبلي في 3 يونيو/حزيران المقبل، علما أن السيتي فاز أمس على شيفيلد يونايتد بـ3 أهداف دون رد، سجلها النجم الجزائري رياض محرز.

The Derby 🤩

It'll be an all-Manchester Final for the pinnacle of the 2022/23 #EmiratesFACup 🏆 pic.twitter.com/bgMobg4Qd8

— Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) April 23, 2023