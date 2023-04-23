هزم برايتون بركلات الترجيح.. مانشستر يونايتد يلحق بجاره سيتي في نهائي كأس إنجلترا

لحق مانشستر يونايتد بجاره سيتي في نهائي كأس إنجلترا لكرة القدم، بفوزه في نصف النهائي، الأحد، على برايتون بركلات الترجيح 7-6، بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي على ملعب ويمبلي في لندن.

وهذا النهائي الثاني ليونايتد هذا الموسم بعد أن توج بلقب كأس الرابطة، منهيا جفافا عن الألقاب دام 6 أعوام، في الموسم الأول للمدرب الهولندي إريك تن هاغ.

ويقام النهائي بين قطبي مانشستر على ملعب ويمبلي في 3 يونيو/حزيران المقبل، علما أن السيتي فاز أمس على شيفيلد يونايتد بـ3 أهداف دون رد، سجلها النجم الجزائري رياض محرز.

The Derby 🤩 It'll be an all-Manchester Final for the pinnacle of the 2022/23 #EmiratesFACup 🏆 pic.twitter.com/bgMobg4Qd8 — Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) April 23, 2023

ودخل مانشستر يونايتد إلى المباراة بعد خيبة الخروج من مسابقة الدوري الأوروبي على يد إشبيلية في إسبانيا بخسارة مذلة 0-3 الخميس في إياب ربع النهائي.

وهذه المرة الـ21 التي يبلغ يونايتد نهائي كأس إنجلترا، معادلا الرقم القياسي لأرسنال، والأولى منذ 2018 عندما خسر أمام تشلسي، فيما يعود لقبه الأخير إلى عام 2016 على حساب كريستال بالاس.

أما برايتون فكان يأمل العودة إلى النهائي للمرة الثانية فقط في تاريخه والأولى منذ 1983 عندما سقط أمام مانشستر يونايتد 0-4 بعد انتهاء المباراة الأولى بالتعادل 2-2، بحسب النظام السابق للمسابقة.

ويقدم برايتون موسمًا مميزًا بقيادة المدرب الإيطالي روبرتو دي زيربي وسيكون قادرا على الارتقاء إلى المركز الخامس في الدوري في حال فوزه بمباراتيه المؤجلتين، فيما يحتل يونايتد المركز الرابع.

مانشستر يونايتد يتغلب على برايتون بركلات الترجيح ويبلغ نهائي كأس الاتحاد الإنكليزي#كأس_الاتحاد_الإنكليزي #مانشستر_يونايتد_برايتون pic.twitter.com/b9ztYOAj3q — beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 23, 2023

وفي ركلات الترجيح، سجل البرازيلي كاسيميرو، البرتغالي ديوغو دالوت، سانشو، راشفورد، النمساوي مارسيل سابيتزر، الهولندي فاوت فيغهورست ولينديلوف ليونايتد، فيما أهدر مارش الركلة الأخيرة بعد أن سجل كل من ماك أليستر، والألمانيين باسكال غروب ودينيز أونداف، والإكوادوري بيرفيس إستوبينيان، لويس دانك وآدم ويبستر لبرايتون.