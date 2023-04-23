"ماني مشاكل".. أزمة جديدة للنجم السنغالي وبايرن ميونخ لا يمانع رحيله

رغم مشاركته أساسيا أمس السبت ضد ماينز وتسجيله هدفا في خسارة بايرن ميونخ الصادمة 1-3 في البوندسليغا، فإن النجم السنغالي ساديو ماني لا يكلّ ولا يمل من افتعال الأزمات وبات قريبا من الرحيل عن "آليانز آرينا".

وزعمت وسائل إعلام ألمانية أن ماني قرر مغادرة أرضية الملعب من دون تحية الجمهور عقب مواجهة مانشستر سيتي في إياب ربع نهائي دوري الأبطال الأربعاء الماضي.

وأوضحت شبكة "تي زد" (TZ) الألمانية أن جميع لاعبي بايرن ميونخ توجهوا إلى الجماهير لتحيتها بعد المباراة وشكرها على الحضور رغم موقف الفريق الصعب، إلا أن ماني رفض الذهاب معهم وتوجه مباشرة إلى غرف الملابس.

وتابعت الشبكة -على موقعها الإلكتروني- أن تصرفات ماني الذي بدا غاضبا وغير راض أثارت حفيظة زملائه وموظفي النادي والمشجعين كذلك، الذين انتظروا ظهوره خاصة بعد لكمه لزميله في الفريق ليروي ساني.

وشارك الدولي السنغالي في مواجهة السيتي بديلا خلال الشوط الثاني في مباراة إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا التي انتهت بالتعادل 1-1، ليودع المسابقة من ربع النهائي بعدما خسر ذهابا بثلاثية نظيفة.

ومشاكل ماني بدأت بعد ضربه لساني عقب مباراة الذهاب ضد مانشستر سيتي إثر خلافات في الملعب، وعوقب بالإيقاف لمباراة واحدة وغرامة مالية وصلت إلى نصف مليون يورو.

وكل هذه المشاكل والأزمات وضعت مستقبل ماني في ميونخ بمهب الريح بخاصة أن هناك تقارير إعلامية تحدثت عن أن ماني نادم على تركه ليفربول ومغادرته الدوري الإنجليزي الممتاز (أمضى فيه 8 سنوات بين ليفربول وساوثهامبتون) ويريد العودة إليه.

ولأن البايرن -على ما يبدو- لديه الرغبة نفسها، فقد نشهد رحيل الأسد السنغالي عن الفريق البافاري في الميركاتو الصيفي.