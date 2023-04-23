قصة مقابلة وهمية أجريت مع مايكل شوماخر بطل العالم السابق في الفورمولا 1

أُقيلت رئيسة تحرير مجلة "دي أكتوايله" الألمانية من منصبها بعد نشرها مقابلة وهمية أجريت بتقنيات الذكاء الاصطناعي مع بطل العالم السابق في "الفورمولا 1" 7 مرات مايكل شوماخر، بحسب ما أعلنت مجموعة "فونكه" الإعلامية أمس السبت.

وأثارت "آن هوفمان" عاصفة من الجدل عندما نشرت المجلة -الأربعاء الماضي- مقابلة مزعومة مع شوماخر، وهي الأولى له منذ تعرضه لإصابة خطيرة في الدماغ عام 2013 في حادث تزلج في جبال الألب الفرنسية.

وأكد متحدث باسم عائلة شوماخر التي حرصت على إبقاء حالة سائق فيراري ومرسيدس السابق سرية، أن الأخيرة تخطط لاتخاذ إجراءات قانونية خلال المقابلة مع "إيه إس بي إن".

وقدّمت بيانكا بولمان، وهي مديرة مجموعة "فونكه" الإعلامية -أمس السبت- اعتذارا لعائلة شوماخر.

وقالت بولمان في بيان إن "المقالة كانت سيئة الذوق ومضللة ولم يكن يجب أن تظهر على الإطلاق".

وأضافت أن المقابلة "لا تفي بأي شكل من الأشكال بمعايير الصحافة التي نتوقعها نحن وقراؤنا من مجموعة مثل فونكه".

وتابعت "أُعفيت رئيسة التحرير آن هوفمان من منصبها المسؤولة عنه منذ العام 2009، بمفعول فوري".

وتضمنت المقابلة اقتباسات منسوبة إلى شوماخر، ناقش فيها حياته العائلية منذ الحادث وحالته الصحية.

ولم يُشاهد شوماخر البالغ 54 عاماً، علناً في السنوات العشر التي تلت تعرضه للإصابة، مع القليل من المعلومات المقدمة علنا عن حالته.

وتشير التقارير إلى أن شوماخر يُعاني من مشاكل في الذاكرة والحركة والكلام منذ وقوع الحادث، وهو تحت الرعاية في منزله قرب جنيف.

وقالت كورينا زوجة مايكل، في فيلم وثائقي بث على منصة "نتفليكس" عام 2021 "الخصوصية هي الخصوصية، كما قال دائما"، وتابعت "مايكل دائما يحمينا ونحن الآن نحميه".

وفاز شوماخر بـ7 ألقاب في الفورمولا 1 (2 مع بينيتون و5 مع فيراري)، قبل أن يعادل رقمه القياسي البريطاني لويس هاميلتون. حقق الألماني 91 انتصارا في الفئة الأولى، خلف هاميلتون (103).

وأكمل شوماخر (24 عاما) مسيرة والده على الحلبات حيث شارك لمدة عامين مع فريق هاس، قبل أن يصبح سائق احتياط مع فريقي مرسيدس وماكلارين.