قبل مواجهة مانشستر سيتي بنصف النهائي.. الضحية المفضلة لريال مدريد في إقصائيات دوري أبطال أوروبا
23/4/2023
دوري أبطال أوروبا هو البطولة المفضلة لريال مدريد، وحتى هناك من يقول إنه يجب تغيير اسمها إلى "دوري أبطال مدريد" ووضع "الملكي" في شعار البطولة القارية الأم.
فالميرنغي هو ملك البطولة من دون منازع وصاحب الرقم القياسي للفوز بالألقاب وهو 14 لقبا.
وفي آخر 10 سنوات، وصل الريال إلى نصف النهائي 8 مرات وظفر باللقب 5 مرات.
أما الضحايا المفضلين للريال في الأدوار الإقصائية هم:
- ليفربول وأتلتيكو مدريد: 4 مرات
- بايرن ميونخ: 3 مرات
- مانشستر سيتي وتشلسي وباريس سان جيرمان ويوفنتوس: مرتان
- دورتموند وشالكه وأتالانتا وروما ونابولي: مرة واحدة
المصدر : مواقع إلكترونية + مواقع التواصل الاجتماعي