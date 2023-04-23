قبل مواجهة مانشستر سيتي بنصف النهائي.. الضحية المفضلة لريال مدريد في إقصائيات دوري أبطال أوروبا

دوري أبطال أوروبا هو البطولة المفضلة لريال مدريد، وحتى هناك من يقول إنه يجب تغيير اسمها إلى "دوري أبطال مدريد" ووضع "الملكي" في شعار البطولة القارية الأم.

فالميرنغي هو ملك البطولة من دون منازع وصاحب الرقم القياسي للفوز بالألقاب وهو 14 لقبا.

وفي آخر 10 سنوات، وصل الريال إلى نصف النهائي 8 مرات وظفر باللقب 5 مرات.

أما الضحايا المفضلين للريال في الأدوار الإقصائية هم: