رياضة

شاهد- يبلغ من العمر 56 عاما.. الياباني ميورا يشارك في مباراته الأولى بالدوري البرتغالي لكرة القدم

epa10443589 Japanese striker Kazuyoshi Miura smiles during a memorial match in Shizuoka, Japan, 15 January 2023 (issued 02 February 2023). At almost 56, Kazuyoshi Miura will play for Portugual's second division soccer club Oliveirense on a loan from J-League Yokohama FC. EPA-EFE/JIJI PRESS JAPAN OUT EDITORIAL USE ONLY/
ميورا أصبج أكبر لاعب على الإطلاق يلعب في مسابقات كرة القدم البرتغالية (الأوروبية)
23/4/2023

حقق المهاجم الياباني المخضرم كازيوشي ميورا إنجازا جديدا بعدما شارك في مباراته الأولى مع أوليفيرنسي المنافس بدوري الدرجة الثانية البرتغالي لكرة القدم في عمر 56 عاما.

ونزل ميورا بديلا في الدقيقة الـ 90 في فوز فريقه -الذي انتقل إليه معارا من يوكوهاما هذا العام- 4-1 على أكاديميكو دي فيسيو أمس السبت.

وقال موقع الدوري البرتغالي إن ميورا بهذا يصبح "أكبر لاعب على الإطلاق يلعب في (مسابقات) كرة القدم البرتغالية إذ يبلغ 56 عاما وشهرا واحدا و24 يوما".

ولعب ميورا الذي بدأ مسيرته الاحترافية قبل نحو 4 عقود، لصالح عدد من الأندية في أنحاء العالم، بينها بالميراس ودينامو زغرب وفيسيل كوبي.

وشارك في 89 مباراة دولية كان آخرها عام 2000. وساعد ميورا ثاني الهدافين التاريخيين لليابان برصيد 55 هدفا، منتخب بلاده في الفوز بكأس آسيا عام 1992.

المصدر : وكالات