شاهد- يبلغ من العمر 56 عاما.. الياباني ميورا يشارك في مباراته الأولى بالدوري البرتغالي لكرة القدم

حقق المهاجم الياباني المخضرم كازيوشي ميورا إنجازا جديدا بعدما شارك في مباراته الأولى مع أوليفيرنسي المنافس بدوري الدرجة الثانية البرتغالي لكرة القدم في عمر 56 عاما.

ونزل ميورا بديلا في الدقيقة الـ 90 في فوز فريقه -الذي انتقل إليه معارا من يوكوهاما هذا العام- 4-1 على أكاديميكو دي فيسيو أمس السبت.

وقال موقع الدوري البرتغالي إن ميورا بهذا يصبح "أكبر لاعب على الإطلاق يلعب في (مسابقات) كرة القدم البرتغالية إذ يبلغ 56 عاما وشهرا واحدا و24 يوما".

ولعب ميورا الذي بدأ مسيرته الاحترافية قبل نحو 4 عقود، لصالح عدد من الأندية في أنحاء العالم، بينها بالميراس ودينامو زغرب وفيسيل كوبي.

وشارك في 89 مباراة دولية كان آخرها عام 2000. وساعد ميورا ثاني الهدافين التاريخيين لليابان برصيد 55 هدفا، منتخب بلاده في الفوز بكأس آسيا عام 1992.

🇯🇵👏 Kazuyoshi Miura just made his official debut for Oliveirense at the age of 56 in the 2nd division of Portuguese football.

This is his 38th season as a professional footballer, pretty crazy. pic.twitter.com/TCMFp6G2AB

— EuroFoot (@eurofootcom) April 22, 2023