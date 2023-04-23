شاهد- ريال مدريد يهزم سلتا فيغو ويحافظ على آماله في اللحاق بالمتصدر برشلونة

فاز ريال مدريد على ضيفه سلتا فيغو 2-صفر، ضمن الجولة 30 لبطولة الدوري الإسباني لكرة القدم مساء السبت، ليحافظ على المركز الثاني في جدول الترتيب خلف برشلونة المتصدر.

وسجل ماركو أسينسيو الهدف الأول للريال في الدقيقة 42 بتسديدة قوية داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة متقنة من البرازيلي فينسيوس جونيور.

وفي الشوط الثاني، أضاف المدافع البرازيلي إيدير ميليتاو الهدف الثاني في الدقيقة 48 بكرة رأسية متقنة بعد ركلة ركنية نفذها أسينسيو.

ملخص ثنائية ريال مدريد في مرمى سيلتافيغو 📺#RealMadridCelta 2-0 pic.twitter.com/97mcPja5ns — LaLiga (@LaLigaArab) April 22, 2023

ورفع ريال مدريد رصيده إلى 65 نقطة في المركز الثاني، مقلصا الفارق مع برشلونة إلى 8 نقاط بشكل مؤقت قبل مباراة الفريق الكتالوني غدا الأحد مع أتلتيكو مدريد في قمة مواجهات الجولة.

واكتسب هذا الفوز أهمية كبيرة لريال مدريد، كون خسارته أمام سلتا مع فوز أتلتيكو مدريد غدا على برشلونة سيعني تراجع الملكي إلى المركز الثالث في جدول الترتيب، كما أنه حافظ على آمال الملكي في اللحاق بالصدارة.

ويركز النادي الملكي جهوده على مسابقتي دوري أبطال أوروبا وكأس الملك مع تقلص فرصته في الحفاظ على لقب الليغا.

🤩 انتو أحلى عيدية pic.twitter.com/dIY2x3YTla — ريال مدريد (@realmadridarab) April 22, 2023

وبلغ الريال الدور نصف النهائي لدوري الأبطال بتجديده الفوز على تشلسي في ملعب النادي الإنجليزي 2-صفر الثلاثاء الماضي كما حدث في مباراة الذهاب.

وضرب بطل أوروبا موعدا في المربع الأخير مع مانشستر سيتي الإنجليزي في إعادة لنصف نهائي الموسم الماضي، كما يواجه أوساسونا في نهائي كأس الملك.