شاهد- حقق فوزه الأول في آخر 4 مباريات.. برشلونة يحسم موقعة أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني

حسم برشلونة قمة الجولة 30 من الدوري الإسباني لكرة القدم مع أتلتيكو مدريد بفوزه عليه بهدف دون رد، ليبتعد أكثر في صدارة الدوري الإسباني محققا انتصاره الأول في آخر 4 مباريات، بعد تعادلين في الدوري وخسارة في الكأس.

وأعاد برشلونة الفارق إلى 11 نقطة مع غريمه ريال مدريد حامل اللقب الذي فاز أمس على سلتا فيغو بثنائية، إذ رفع رصيده إلى 76 مقابل 65 نقطة للريال، فيما تجمّد رصيد أتلتيكو عند 60 نقطة.

ويدين برشلونة بالفوز للاعبه فيران توريس، الذي سجل الهدف الوحيد في الدقيقة 45، وهو أول هدف يسجله الفريق في المباريات الأربع الأخيرة.

فيران توريس يفتح التسجبل لبرشلونة قبل دقيقة من نهاية الوقت الأصلي للشوط الأول #برشلونه_اتلتيكو_مدريد #الدوري_الإسباني pic.twitter.com/CNpBdtYz6h — beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 23, 2023

ومنذ خسارته القاسية 0-4 أمام ريال مدريد مطلع الشهر الجاري في إياب ما قبل نهائي كأس ملك إسبانيا، عجز برشلونة عن تحقيق أي انتصار، بعدما تعادل دون أهداف مع ضيفه جيرونا ومضيفه خيتافي في مباراتيه الماضيتين بالدوري الإسباني.

في المقابل، مني أتلتيكو مدريد بأول هزيمة له بعد 14 مباراة متتالية في الدوري الإسباني، وتحديدا منذ سقوطه أمام برشلونة نفسه وبالنتيجة نفسها في الجولة الـ16 في 8 يناير/كانون الثاني الماضي، علما بأنه فاز في آخر 6 مباريات.

وشهدت المباراة إثارة كبيرة، وأشهر خلالها الحكم 12 بطاقة صفراء، منها 7 للاعبي أتلتيكو وواحدة لمدرب الفريق الأرجنتيني دييغو سيميوني، و4 للاعبي برشلونة.

وواصل البولندي روبرت ليفاندوفسكي -هداف الدوري برصيد 17 هدفا- صيامه عن التسجيل، مكتفيا بهدفين فقط في آخر 8 مباريات في جميع المسابقات، وكلاهما أمام إلتشي متذيل الترتيب.