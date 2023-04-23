سجل 5 أهداف في 21 دقيقة.. نيوكاسل يلحق هزيمة قاسية بتوتنهام في الدوري الإنجليزي

ألحق نيوكاسل هزيمة مذلة بضيفه توتنهام هوتسبيرز 6-1، اليوم الأحد، في مباراة سجل فيها أصحاب الأرض الأهداف الخمسة الأولى في أول 21 دقيقة، ضمن منافسات المرحلة الـ32 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وسجل ثنائية كل من جايكوب مورفي (2 و9) والسويدي ألكسندر إيزاك (19 و21)، والهدف الخامس للبرازيلي جويلينتون، فحقق نيوكاسل ثاني أسرع خماسية في "البريميرليغ" بعد 21 دقيقة.

ورد هاري كين بهدف مع انطلاق الشوط الثاني في الدقيقة 49، قبل أن يضيف البديل كالوم ويلسون السادس لنيوكاسل في الدقيقة 67.

ورفع نيوكاسل رصيده إلى 59 نقطة في المركز الثالث بفارق الأهداف ومباراة أكثر عن مانشستر يونايتد الرابع الغائب عن هذه المرحلة لانشغاله في نصف نهائي الكأس ضد برايتون على ملعب ويمبلي، ليحسم مواجهة مهمة في الصراع على مراكز دوري أبطال أوروبا.

وتجمد رصيد توتنهام عند 53 نقطة في المركز الخامس علما أنه لعب مباراتين أكثر من "الشياطين الحمر".

وبات نيوكاسل بقيادة المدرب إدي هاو وبعد قرابة العام ونصف العام على الاستحواذ السعودي قريبا من العودة إلى دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى منذ موسم 2002-2003.

صاروخية من ميرفي تزيد الغلة الى 3 أهداف في 8 دقائق ماذا يحصل لتوتنهام؟#الدوري_الإنكليزي_الممتاز #EPL pic.twitter.com/VGjZtFYfAs — beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 23, 2023

وهذه الخسارة الثانية تواليا لتوتنهام بقيادة الإيطالي كريستيان ستيليني الذي يشرف على النادي منذ رحيل مواطنه أنطونيو كونتي، مقابل تعادل وفوز يتيم.

وأخرج ستيليني الحارس والقائد هوغو لوريس عند استراحة الشوطين، بسبب الإصابة وفق موقع النادي، بعد أن تلقى الفرنسي ثاني أسرع خماسية في الدوري الممتاز بعد خماسية مانشستر سيتي ضد واتفورد في سبتمبر/أيلول 2019 في غضون 18 دقيقة.

وهذه الخسارة الأقسى لسبيرز في الدوري منذ الهزيمة أمام ليفربول 0-5 في ديسمبر/كانون الأول 2013، وأكبر انتصار لنيوكاسل في البطولة المحلية منذ تغلبه على وست هام 5-0 في مطلع 2011.

وحقق وست هام فوزا كبيرا بدوره على مضيفه بورنموث برباعية نظيفة تناوب على تسجيلها الجامايكي مايكل أنطونيو (5) والبرازيلي لوكاس باكيتا (12) وديكلان رايس (43) والبديل الإسباني بابلو فورنالس (72).

These two 😍 pic.twitter.com/GEss9V9O6P — West Ham United (@WestHam) April 23, 2023

ورفع وست هام رصيده إلى 34 نقطة في المركز الثالث عشر مقابل 33 لبورنموث الخامس عشر.