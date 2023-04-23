بصفقة انتقال حر.. فيرمينو يقترب من برشلونة

توصل البرازيلي روبرتو فيرمينو مهاجم ليفربول إلى اتفاق للتوقيع مع نادي برشلونة مجانا الموسم المقبل، بمجرد انتهاء عقده مع الفريق الإنجليزي في يونيو/حزيران المقبل، حسب صحيفة "ديلي ميل" (Daily Mail) البريطانية.

ورغم أن أولى أولويات "البلوغرانا" هي التعاقد مع البرازيلي الشاب فيتور روك فإنه قد يفتح الباب أمام لاعبين مثل فيرمينو أو الغابوني بيير إيمريك أوباميانغ لأن كلفة التعاقد مع النجم البرازيلي الشاب باهظة.

وإذ اختار برشلونة مهاجما أكبر سنا، فسيكون أوباميانغ أيضا خيارا بشرط أن يأتي مجانا، ولكن هذا ليس مضمونا لأنه لديه عقد مع تشلسي ساري المفعول.

وأكد فيرمينو في السابق أنه سينهي 8 مواسم في آنفيلد هذا الصيف، بعد أن أصبح جزءا من أحد أفضل الثلاثيات الهجومية في القرن الـ21 إلى جانب ساديو ماني ومحمد صلاح.

وأسهم فيرمينو إسهاما حاسما في فوز فريق المدرب يورغن كلوب بلقبي دوري أبطال أوروبا عام 2019 والدوري الممتاز في العام التالي. وكان الفريق الإنجليزي يأمل الحصول على الضوء الأخضر لتجديد عقد المهاجم لكنه رفض.

وخاض اللاعب (31 عاما) 33 مباراة مع "الليفر" هذا الموسم وسجل 11 هدفا وقدم 5 تمريرات حاسمة، ومع ذلك فإن دوره في "الريدز" لم يعد كما هو ولم يكمل أي مباراة كاملة منذ أكتوبر/تشرين الأول.