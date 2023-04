"أفضل طريقة للاحتفال بعيد الفطر".. محرز سعيد بالهاتريك التاريخي ويرجو إقناع غوارديولا

اعتبر الجزائري رياض محرز جناح مانشستر سيتي الأهداف الثلاثة التي سجلها في شباك شيفيلد يونايتد بنصف نهائي كأس إنجلترا، أفضل طريقة للاحتفال بعيد الفطر.

وقاد محرز فريقه لبلوغ المباراة النهائية لكأس إنجلترا بتسجيله الأهداف الثلاثة التي فاز بها على شيفيلد أمس السبت، لينتظر المتأهل من مباراة نصف النهائي الأخرى بين مانشستر سيتي وبرايتون.

What a run 😳 @Mahrez22 with an incredible solo goal! #EmiratesFACup pic.twitter.com/u4jIRAlGYc

وقال محرز لشبكة "بي إن سبورتس" (beIN SPORTS): "نعم إنها أفضل وسيلة للاحتفال بالعيد، أنا سعيد بالانتصار وبالتأهل للنهائي بعد التعثر في ما قبل النهائي في ثلاثة مواسم متتالية".

ويأمل محرز أن يكون "الهاتريك" فرصة لإقناع مدربه الإسباني بيب غوارديولا بالاعتماد عليه في التشكيلة الأساسية، في ظل غيابه عن العديد من المباريات المهمة في الفترة الأخيرة، ولا سيما دوري أبطال أوروبا.

وأصبح النجم الجزائري أول لاعب يسجل ثلاثية في ما قبل نهائي كأس إنجلترا منذ عام 1958، وأول لاعب من سيتي يسجل ثلاثية في ملعب ويمبلي على الإطلاق.

وقال محرز عن تأثيره الإيجابي رغم عدم المشاركة بانتظام: "هناك الكثير من اللاعبين داخل الفريق ويبحث الجميع عن فرصة، عندما تحصل على فرصة يجب أن تثبت للمدرب أنك تستحق أن تلعب".

𝙾𝚗𝚎, 𝚝𝚠𝚘, 𝚝𝚑𝚛𝚎𝚎… ⚽️😆

Top result today, very happy to help the team reach the final. Take your seats 💙🔥 pic.twitter.com/emXdNKk0K7

— Riyad Mahrez (@Mahrez22) April 22, 2023