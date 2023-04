شاهد- أحدهم عربي شارك في مباراة كاملة.. نجوم اضطروا لحراسة المرمى في مباريات رسمية

تفرض سيناريوهات مباريات كرة القدم على المدربين واللاعبين على حد سواء إجراء تبديلات اضطرارية داخل الملعب، تستدعي تكليف لاعب ما بمهمة أخرى في مركز غير مركزه.

قد يكون ذلك لأسباب فنية أو تكتيكية، وربما أيضا بسبب الإصابات، إلا أن الكثير من مباريات كرة القدم عرفت تحوّل مهاجمين ومدافعين -مجبرين لا أبطال- للوقوف في حراسة المرمى، مع كل ما للمركز من خصوصية ومهارات لا يملكها بالتأكيد من اعتاد اللعب في مواقع أخرى داخل الميدان.

في هذه السطور نستعرض أبرز لاعبي كرة القدم الذين أجبرتهم الظروف على الموقوف في حراسة المرمى خلال مباريات رسمية.

في مباراة مايوركا وأتلتيك بيلباو موسم 2003-2004، حصل ليو فرانكو حارس مرمى ريال مايوركا على بطاقة حمراء، قبل نهاية المباراة بـ3 دقائق.

وفي ظل انتهاء التبديلات لمايوركا، وجد المهاجم الكاميروني صامويل إيتو نفسه مضطرا لترك وظيفته الأساسية في مركز الهجوم، وتعويض زميله فرانكو في حراسة المرمى، في ما تبقى من عمر المباراة.

في 15 أكتوبر/تشرين الأول 2006، أُجبر جون تيري مدافع تشلسي على حراسة مرمى فريقه، بعد أحداث غريبة شهدتها مباراة "البلوز" ضد ريدنغ في الدوري الإنجليزي.

يومها تعرّض الحارس الأساسي لتشلسي بيتر تشيك لإصابة خطيرة بعد 20 ثانية فقط من بداية اللقاء، إثر اصطدام رأسه بقدم ستيفين هانت مهاجم ريندنغ؛ مما أدى إلى حدوث شرخ في الجمجمة، وتسبّب ذلك في ارتدائه قناعا واقيا.

Today on 2006 John Terry's goalkeeper! pic.twitter.com/7X5kbEyIKx

كما أصيب بديله كارلو كوديتشيني بعد التحام مع إبراهيما سونكو مدافع ريدينغ، ليفقد وعيه ويخرج من الملعب، ليضطر مدرب تشلسي حينها البرتغالي جوزيه مورينيو إلى الاعتماد على تيري بعد نفاد التغييرات، ورغم ذلك فاز الفريق اللندني 1-صفر.

كان مدافع مانشستر يونايتد الأسبق سيئ الحظ لأنه كان مطالبا بصد ضربة جزاء احتسبها الحكم ضد زميله توماس كوشتتشاك، الحارس البديل الذي طُرد بالحمراء المباشرة.

وقتها شارك كوشتتشاك في مباراة مانشستر يونايتد وساوثهامتون في الدور ربع النهائي لكأس الاتحاد الإنجليزي عام 2008، ليعوض الهولندي فان دير سار الذي خرج مصابا.

وبعد طرد كوشتتشاك ارتدى فيرديناند قفاز حارس المرمى، وكان أول اختبار له هو ركلة الجزاء، التي سددها سولى مونتارى بنجاح، على الرغم من أن المدافع-الحارس ذهب باتجاه الكرة، وهو الهدف الذي أخرج "الشياطين الحمر" من البطولة.

حل منتخب إسبانيا ضيفا على جنوب أفريقيا في مباراة دولية ودية يوم 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2013، وفيها أصيب الحارس الأساسي "للماتادور" فيكتور فالديز.

وكان المدرب الإسباني فيسنتي ديل بوسكي قد أجرى جميع تغييراته، ليضطر إلى إشراك أربيلوا مدافع ريال مدريد في مركز حراسة المرمى.

لم يرق هذا الوضع لديل بوسكي، الذي طالب بشدة بإجراء تبديل اضطراري، وكان له ما أراد، فسحب أربيلوا ودفع بدلا منه بالحارس بيبي رينا.

طُرد الفرنسي هوغو لوريس حارس مرمى توتنهام، خلال مباراة فريقه ضد أستيراس اليوناني، يوم 24 أكتوبر/تشرين الأول 2014، في دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

واعتادت جماهير ملعب وايت هارت لين (الملعب القديم لتوتنهام) على رؤية لاعبها المتألق هاري كين في خط المقدمة، لكن طرد لوريس دفع بالمهاجم الدولي الإنجليزي إلى ارتداء القفازات.

وكان كين يومها أحرز 3 أهداف (هاتريك)، وقاد فريقه للفوز بنتيجة 5-1، لكن ولسوء حظه أن ليلته لم تكن مثالية 100%، لأن هدف الضيوف الوحيد، تم تسجيله في شباكه.

نال التشيلي كلاوديو برافو حارس مرمى مانشستر سيتي البطاقة الحمراء قبل 9 دقائق من نهاية مباراة "السيتزنس" ومضيفه أتالانتا، في دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

كان ذلك في السادس من نوفمبر/تشرين الثاني 2019، ويومها اُضطر ووكر لحراسة مرمى "السيتي" في واحد من أعقد الملاعب الإيطالية.

ومرت الدقائق المتبقية على ووكر بسلام، إذ نجح في الحفاظ على نظافة شباك مانشستر سيتي، لتنتهي المباراة بالتعادل 1-1.

ضمن منافسات الجولة 34 من الدوري الإسباني، سجل الأرجنتيني لوكاس أوكامبوس هدفا في شباك إيبار يوم السادس من يوليو/تموز 2020، وكان هدف المباراة الوحيد.

لكن أوكامبوس وقف في الوقت بدل الضائع من المباراة -التي أقيمت أمام مدرجات خاوية بسبب جائحة فيروس كورونا- حارسا للمرمى، بعد إصابة زميله توماش فاتسليك، الذي خرج على نقالة.

اضطر الظهير الأيمن البرازيلي داني ألفيش لارتداء قفازات حراس المرمى، وحماية عرين فريقه السابق باريس سان جيرمان الفرنسي عام 2018 في دور 16 لبطولة كأس فرنسا بعد طرد الحارس الألماني كيفن تراب.

Wait is that Dani Alves playing goalkeeper for PSG???!! pic.twitter.com/bxQWpzshl6

— GOAL (@goal) February 6, 2018