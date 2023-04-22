ناشئ مغربي يستعد لدخول تاريخ برشلونة.. تشافي يستدعي الأمين جمال لمباراة أتلتيكو مدريد

شهدت قائمة برشلونة لمواجهة أتلتيكو مدريد -التي تقام غدا الأحد في الجولة الـ30 من الدوري الإسباني- وجود اسم الجوهرة الشابة الأمين جمال الذي تدرب خلال الأيام الماضية مع الفريق الأول.

ويتطلع برشلونة لاستعادة نغمة الفوز حين يستضيف أتلتيكو مدريد على ملعب "كامب نو"، بعد تعادلين متتاليين في آخر جولتين أمام جيرونا وخيتافي على التوالي.

🎥 Lamine Yamal Highlights 💭 How long till we see him in the first team? ✍️ @Nyctophile1_ pic.twitter.com/ISgTsBamJd — Barça Spaces (@BarcaSpaces) September 4, 2022

ويتصدر الفريق الكتالوني جدول الترتيب برصيد 73 نقطة، متقدما بفارق 11 نقطة عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني وحامل اللقب قبل 9 جولات من النهاية، فيما يحتل أتلتيكو المركز الثالث برصيد 60 نقطة.

واستدعى تشافي مدرب برشلونة المغربي الأصل الأمين جمال البالغ من العمر 15 عاما وهو إحدى جواهر أكاديمية "لاماسيا"، والذي يُنظر إليه في إسبانيا على أنه خليفة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وذكرت صحيفة "ماركا" (MARCA) الإسبانية أن جمال يعتبر أحد أبرز النجوم الشباب في إسبانيا حاليا، ويمتلك قدرات فائقة في تسجيل الأهداف والمراوغة والتمرير والسرعة، بالإضافة إلى القدرة البدنية والشخصية القيادية، وهي عوامل دفعت تشافي لاستدعائه.

وفي حال مشاركة جمال في مباراة برشلونة وأتلتيكو فإنه سيكون أصغر لاعب يرتدي قميص الفريق الكتالوني الأول في مباراة رسمية خلال القرن الـ21 والثاني على مر التاريخ.

وأثنى تشافي في المؤتمر الصحفي قبل المباراة على جمال، مؤكدا أن لديه فرصة للمشاركة ضد أتلتيكو كشأن بقية اللاعبين الذين استدعاهم للمواجهة.

وقال مدرب برشلونة "لقد منحنا الفرصة لكثير من الشباب خلال الفترة الماضية، في يوليو/تموز سيكون عمره 16 سنة، لديه شخصية وموهبة فطرية، إنه ناجح وقوي، ويمكنه أن يمثل مرحلة مهمة في النادي".

وتابع "لقد تحدثت معه، إنه ليس خائفا، إنه ممتن وسعيد، الأجيال الجديدة لا تخاف، هم واثقون من أنفسهم".

🎙️ Xavi on the call-up of 15-year-old youth player Lamine Yamal:#BarçaAtleti pic.twitter.com/JFvLbKbZAb — FC Barcelona (@FCBarcelona) April 22, 2023

وولد الأمين جمال في إقليم كتالونيا لأب مغربي وأم من غينيا الاستوائية، واختار تمثيل منتخبات إسبانيا على صعيد الناشئين والشباب، إذ لعب لمنتخباتها تحت 15 و16 و17 و19 عاما.

ومع ذلك لا يزال بوسعه الانضمام إلى منتخب المغرب إذا قرر تغيير هويته الرياضية كونه لم يحمل بعد قميص منتخب إسبانيا الأول.

وكانت صحيفة "سبورت" (Sport) الإسبانية أكدت أن جمال اتفق مع وكيل اللاعبين البرتغالي الشهير خورخي مينديز لإدارة أعماله مع قرب دخوله في مفاوضات مع برشلونة لتوقيع عقده الاحترافي الأول.