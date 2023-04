ناشئ مغربي يستعد لدخول تاريخ برشلونة.. تشافي يستدعي الأمين جمال لمباراة أتلتيكو مدريد

شهدت قائمة برشلونة لمواجهة أتلتيكو مدريد -التي تقام غدا الأحد في الجولة الـ30 من الدوري الإسباني- وجود اسم الجوهرة الشابة الأمين جمال الذي تدرب خلال الأيام الماضية مع الفريق الأول.

ويتطلع برشلونة لاستعادة نغمة الفوز حين يستضيف أتلتيكو مدريد على ملعب "كامب نو"، بعد تعادلين متتاليين في آخر جولتين أمام جيرونا وخيتافي على التوالي.

