ماينتس يهزم بايرن ميونخ بثلاثية ويهدد صدارته للدوري الألماني

تلقى بايرن ميونخ هزيمة مؤلمة 3-1 أمام مضيفه ماينتس؛ إذ اهتزت شباكه 3 مرات في غضون 14 دقيقة من الشوط الثاني، وبذلك واصل ترنحه لكن هذه المرة قد يكلفه لقب الدوري الألماني لكرة القدم قبل 5 جولات من النهاية اليوم السبت.

ولم يتوقع بايرن، الذي ودّع دوري أبطال أوروبا من دور الثمانية أمام مانشستر سيتي الأربعاء الماضي، أن يتحول يومه إلى كارثة بعد تقدمه بضربة رأس من ساديو ماني في الدقيقة 29.

وتوقف رصيد بايرن، الساعي للقبه 11 على التوالي في الدوري، عند 59 نقطة متقدما بنقطتين على بروسيا دورتموند ثاني الترتيب والذي يستضيف أينتراخت فرانكفورت في وقت لاحق من اليوم.

ورغم استحواذه على الكرة بنسبة 70% لأكثر من ساعة لم يستطع بايرن، الذي حقق فوزين في 7 مباريات مع المدرب توماس توخيل، صناعة المزيد من الفرص.

وعوقب الفريق الضيف على أداء الدفاع السيئ عندما أخفق في إخراج الكرة من منطقة الجزاء أكثر من مرة ثم إبعاد سيئ آخر من الحارس يان زومر لتصل إلى لودوفيتش أجورك الذي لم يواجه صعوبة في وضعها في الشباك في الدقيقة 65.

وبعد خطأ دفاعي آخر من يوسيب ستانيشيتش سدد لياندرو باريرو الكرة في المرمى ليمنح ماينتس التقدم وسط ذهول إدارة بايرن في المدرجات.

ماذا يحصل لبايرن ميونيخ ؟!!! 😱 ماينتس يقسو على بايرن ميونيخ ويسجل الهدف الثالث 👀#الدوري_الألماني #بايرن_ميونيخ #ماينتس pic.twitter.com/sZ6Atjj5QL — beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 22, 2023

واكتملت مأساة بايرن عندما سدد آرون مارتن كرة رائعة من الناحية اليسرى إلى داخل مرمى زومر قبل 11 دقيقة من النهاية ليحافظ لفريقه على سجله الخالي من الهزيمة للمباراة العاشرة على التوالي.

ويحتل ماينتس المركز السادس وينافس على التأهل للبطولات الأوروبية في الموسم المقبل.