عودة من الباب الكبير.. الفرق الإيطالية تضرب بقوة في المسابقات الأوروبية

5 فرق إيطالية تنافس في البطولات القارية الثلاث في تأكيد على أن الكالتشيو -الذي غاب لفترات طويلة عن المنافسات الأوروبية والفوز بألقابها- عاد بقوة ومن الباب الكبير إلى القارة العجوز كرويا.

ويتفوق الكالتشيو بفرقه الخمسة على الدوريات الأوروبية الكبيرة كلها، إذ يمتلك البريميرليغ فريقين (مانشستر سيتي ووستهام) والليغا مثلهما (ريال مدريد وإشبيلية) والبوندسليغا فريقا (باير ليفركوزن) فيما غاب الدوري الفرنسي تماما عن الدور نصف نهائي في البطولات الأوروبية.

ففي دوري أبطال أوروبا، كان إنتر ميلان آخر فريق إيطالي فاز باللقب عام 2010، وآخر فريق إيطالي وصل إلى النهائي كان يوفنتوس عام 2017 حين خسر المباراة النهائية أمام ريال مدريد 1-4.

وفي النسخة الحالية، ضمنت الفرق الإيطالية وصول أحد فرقها إلى النهائي لأن إحدى مواجهات نصف النهائي ستجمع ميلان -الفريق الإيطالي صاحب أعلى عدد من الألقاب في البطولة القارية (7 مرات)- والإنتر في "ديربي الغضب".

وكان ميلان أقصى نابولي (إذ تأهلت 3 فرق إيطالية إلى ربع النهائي) من دور الثمانية بعد أن فاز عليه 2-1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، أما الإنتر فتفوق على بنفيكا 5-3 في الدور نفسه بمجموع المباراتين.

وفي الدوري الأوروبي، تأهل أيضا فريقان إيطاليان إلى المربع الذهبي للمسابقة القارية الثانية من حيث الأهمية، فيوفنتوس استطاع التفوق في ربع النهائي على سبوتينغ البرتغالي 2-1 في مجموع المباراتين، وفي الدور نفسه عبر روما إلى نصف النهائي بالفوز على فينورد الهولندي 4-2.

وفي حال استطاع يوفنتوس التفوق على إشبيلية وروما على باير ليفركوزن في نصف النهائي، فقد نشهد نهائيا إيطاليا خالصا ويضمن الكالتشيو أول لقب في الدوري الأوروبي منذ نسخة 1999 التي فاز بها بارما على مرسيليا بثلاثية نظيفة.

وفي دوري المؤتمر الأوروبي المسابقة الحديثة التي أطلقها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) عام 2021، يوجد فريق فيورنتيا الإيطالي في نصف النهائي بعد أن أقصى فريق ليغ بوزنان البولندي بنتيجة 6-4 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

ويلاقي زملاء النجم المغربي سفيان أمرابط فريق بازل السويسري في نصف نهائي المسابقة التي فاز روما بأول ألقابها متفوقا على فينورد الهولندي بهدف نظيف.