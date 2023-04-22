شاهد.. يوم نزل الحكم إلى أرض الملعب بمروحية في السعودية

قبل نحو 36 عاما، شهدت الملاعب السعودية مشهدا غير مألوف في عالم كرة القدم ولم يتكرر حتى الآن منذ وقتها.

ونشر حساب "الكورة زمان" -الذي يتابعه أكثر من 91 ألفا- فيديو أظهر إنزال الحكم السعودي الراحل أحمد الحازمي إلى أرض الملعب عن طريق مروحية لإدارة المباراة بين الهلال والاتحاد التي أقيمت في 12 فبراير/شباط 1986.

وكشفت وسائل إعلام سعودية أن المباراة الودية -والتي فاز بها الهلال على الاتحاد 3-1 على كأس أمير منطقة مكة المكرمة- كانت ضمن برنامج "أسبوع شباب المنطقة الغربية" بمناسبة السنة الدولية للشباب.

ووقتها تزامنت تلك المباراة مع الاحتفال بافتتاح ملعب الاتحاد في مدينة جدة بعد زراعته بالعشب الطبيعي.

ولم يشارك في تلك المباراة لاعبو المنتخب من الفريقين، والذي كان يستعد للعب في النسخة الثامنة لبطولة الخليج لكرة القدم.

وهذا الفيديو نال أكثر من 200 ألف مشاهدة، وتفاعل معه رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

انزال جوي لحكم مباراة الاتحاد والهلال عام ١٤٠٥هـ: pic.twitter.com/a49iGq9sKp — الكورة زمان (@aaaa3936) April 21, 2023

الاربعاء٣-٦-١٤٠٦.. ١٢-٢-١٩٨٦

الاتحاد ٣-١ الهلال

لقاء ودي على كأس أمير منطقة مكة المكرمة ضمن برنامج أسبوع شباب المنطقة الغربية بمناسبة السنة الدولية للشباب

(مع احتفال بافتتاح ملعب الاتحاد بعد زراعته بالعشب) لم يشارك لاعبو الفريقين المشاركين في المنتخب الذي يستعد لدورة الخليج ال٨ pic.twitter.com/ZwP1Hcs8rR — ال‏باحث في نوادر الاخبار _Samer Rafee4 (@RafeeSamer) April 21, 2023

#للتاريخ

هذه اللقطة كانت للحكم احمد

الحازمي رحمه الله

وكانت في يوم 3-6-1406 وقبل

مباراة الهلال والاتحاد في احتفالات السنة الدولية للشباب

واقيمت بدون مشاركة اللاعبين الدوليين مع الفريقين

– وفاز الاتحاد 3-1 على الهلال

وتسلم كاسا بأسم الامير

ماجد بن عبدالعزيز رحمه الله

وكاسا اخر… — صالح الهويريني (@Salehalhweiriny) April 21, 2023