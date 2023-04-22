رياضة

شاهد.. يوم نزل الحكم إلى أرض الملعب بمروحية في السعودية

Soccer: Allstate Continental Classico-Mexico at USA
ما حدث يوم 12 فبراير/شباط 1986 بالملاعب السعودية لم يكن مألوفا في عالم الساحرة المستديرة (رويترز)
22/4/2023

قبل نحو 36 عاما، شهدت الملاعب السعودية مشهدا غير مألوف في عالم كرة القدم ولم يتكرر حتى الآن منذ وقتها.

ونشر حساب "الكورة زمان" -الذي يتابعه أكثر من 91 ألفا- فيديو أظهر إنزال الحكم السعودي الراحل أحمد الحازمي إلى أرض الملعب عن طريق مروحية لإدارة المباراة بين الهلال والاتحاد التي أقيمت في 12 فبراير/شباط 1986.

وكشفت وسائل إعلام سعودية أن المباراة الودية -والتي فاز بها الهلال على الاتحاد 3-1 على كأس أمير منطقة مكة المكرمة- كانت ضمن برنامج "أسبوع شباب المنطقة الغربية" بمناسبة السنة الدولية للشباب.

ووقتها تزامنت تلك المباراة مع الاحتفال بافتتاح ملعب الاتحاد في مدينة جدة بعد زراعته بالعشب الطبيعي.

ولم يشارك في تلك المباراة لاعبو المنتخب من الفريقين، والذي كان يستعد للعب في النسخة الثامنة لبطولة الخليج لكرة القدم.

وهذا الفيديو نال أكثر من 200 ألف مشاهدة، وتفاعل معه رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

 

 

المصدر : الصحافة السعودية + مواقع إلكترونية + مواقع التواصل الاجتماعي