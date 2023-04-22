شاهد- موسم شبيبة القبائل يتجه من سيئ إلى أسوأ.. خسر من الترجي في أبطال أفريقيا بالجزائر ويقترب من الهبوط للدرجة الثانية

وضع فريق الترجي التونسي قدما في الدور قبل النهائي ببطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، عقب فوزه على مضيفه شبيبة القبائل الجزائري بهدف نظيف في ذهاب دور الثمانية من البطولة.

ويدين الترجي بالفضل في هذا الفوز للاعبه محمد علي بن حمودة الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 54.

ويلتقي الفريقان الأسبوع المقبل في مباراة الإياب، إذ يكفي الترجي التعادل بأي نتيجة للتأهل للدور التالي، في حين يحتاج شبيبة القبائل للفوز بفارق أكثر من هدف.

وكان الترجي تأهل لهذا الدور بعدما تصدر المجموعة الرابعة برصيد 11 نقطة، بينما تأهل شبيبة القبائل لهذا الدور بعدما احتل المركز الثاني في المجموعة الأولى برصيد 10 نقاط.

ومن المقرر أن يلتقي المتأهل من المباراة المقبلة في نصف النهائي مع الفائز من مواجهة الأهلي المصري والرجاء المغربي في ربع النهائي.

ووجد لاعبو شبيبة القبائل صعوبات بالغة لفرض كلمتهم أمام لاعبي الترجي، نظرا لخبرة الفريق التونسي الكبيرة في هذه المنافسة ليكرر الترجي انتصاره بالنتيجة نفسها التي فاز بها في دور المجموعات على شباب بلوزداد في الملعب ذاته.

ورغم إضافة الحكم 6 دقائق وقتا بدل ضائع، فإن دفاع الترجي التونسي صمد ونجح في الخروج متفوقا في مباراة الذهاب.

وتبدو مهمة شبيبة القبائل صعبة في مباراة العودة برادس نهاية الشهر الجاري مع معاناته كثيرا في دوري الدرجة الأولى الجزائري بوجوده في المركز قبل الأخير وهو ما يهدده بالهبوط لأول مرة في تاريخه إلى الدرجة الثانية.