شاهد.. ثلاثية محرز تصعد بسيتي إلى نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

أحرز رياض محرز 3 أهداف، وبذلك فاز مانشستر سيتي 3-0 على شيفيلد يونايتد المنتمي لدوري الدرجة الثانية، وبلغ نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم اليوم السبت.

وبعد خروج سيتي من قبل النهائي في آخر 3 مواسم، نجح فريق المدرب بيب غوارديولا الذي يتطلع للفوز بثلاثية من الألقاب هذا الموسم، في عبور هذه العقبة بجدارة.

وبدأ شيفيلد، الطامح للصعود إلى الدوري الممتاز، المباراة بقوة لكن محرز افتتح التسجيل لسيتي بهدف من ركلة جزاء في الدقيقة 43.

وجعل محرز النتيجة 2-0 بعدما توغل بالكرة لمسافة طويلة وسدد كرة أرضية داخل الشباك في الدقيقة 61، قبل أن يستكمل الثلاثية بعد 5 دقائق مستفيدا من تمريرة منخفضة من جاك جريليش.

وهذه أول مرة يسجل فيها لاعب 3 أهداف في قبل نهائي كأس الاتحاد منذ أليكس دوسون مع مانشستر يونايتد أمام فولهام في 1958.

مانشستر سيتي يصعد إلى نهائي كأس الاتحاد الإنكليزي بفضل هاتريك تاريخي من الجزائري رياض محرز 🇩🇿💣🔥#كأس_الاتحاد_الإنكليزي #مانشستر_سيتي pic.twitter.com/rdJSPJx6FO — beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 22, 2023

ولم يستقبل سيتي أي هدف في مشوار الوصول إلى النهائي للمرة 12، حيث قد يواجه مانشستر يونايتد في أول نهائي لهذه المسابقة بين قطبي المدينة. ويلعب يونايتد مع برايتون آند هوف ألبيون غدا الأحد.

وبعد ضمان الانتصار، استبدل غوارديولا لاعبه غريليش والهداف إرلينغ هالاند مع بدء التفكير في مواجهة مرتقبة أمام أرسنال على صدارة الدوري الممتاز الأربعاء المقبل.

ووصل سيتي أيضا إلى قبل نهائي دوري أبطال أوروبا، حيث سيواجه ريال مدريد حامل اللقب.

وجاءت النتيجة محبطة لفريق شيفيلد يونايتد الذي أحرز لقب كأس الاتحاد لآخر مرة قبل حوالي 100 عام، وسينصب تركيزه الآن على محاولة العودة إلى دوري الأضواء بعد هبوطه في 2021.