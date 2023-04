شاهد- باللغة العربية.. رونالدو يهنئ المسلمين بعيد الفطر المبارك

وجه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد فريق النصر السعودي تهنئة إلى المسلمين عامة وجماهير "العالمي" بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وتخطى الفيديو -الذي نشره "النصر" على كافة حساباته وصفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي- المليون مشاهدة خلال ساعات من بثه.

وخلال دخوله رفقة زملائه إلى التدريبات، قال "صاروخ ماديرا" باللغة العربية "عيد مبارك".

ويتحضر النصر لمواجهة فريق الوحدة -الاثنين المقبل- ضمن منافسات الدور نصف النهائي من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين.

وبعد انتهاء التدريبات غرّد رونالدو (38 عاماً) على حسابه الرسمي في تويتر "التركيز في التحضيرات لنصف النهائي، عيد مبارك لكل من يحتفلون اليوم" وأرفق تغريدته بصور له من التدريبات.

Focus in preparation for semi-final 💪🏽#EidMubarak to all those celebrating today. pic.twitter.com/tr4ql651zh

— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) April 21, 2023