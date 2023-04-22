خسر 6 نقاط في 3 مباريات.. هل يفتقد أرسنال النفس الطويل في آخر أمتار ماراثون البريميرليغ؟

تتقلص احتمالات فوز أرسنال بأول لقب له في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم منذ نحو 20 عاما مع توالي المباريات، لكن المدرب ميكل أرتيتا ما زال يعتقد أن فريقه الشاب يمكنه السيطرة على مانشستر سيتي.

وفي المباراة الثالثة على التوالي، مر المدرب الإسباني بسلسلة كاملة من المشاعر، حيث تعادل فريقه 3-3 على أرضه أمام ساوثهامبتون متذيل الترتيب أمس الجمعة بعد أن تأخر صفر-2 في أول 15 دقيقة.

وأنقذت الأهداف المتأخرة للقائد مارتن أوديغارد والنجم بوكايو ساكا نقطة مثيرة قد تكون مصيرية في سعي أرسنال للفوز بلقب الدوري لأول مرة منذ 2004.

لكن ما حدث قبل ذلك، حيث سجل ساوثهامبتون 3 أهداف سهلة، يشير إلى أن افتقار أرسنال للخبرة والشراسة في خضم الصراع على الفوز بلقب أقوى مسابقة كرة قدم في العالم.

واعترف أرتيتا بأنه شعر "بالخواء" عند صفارة النهاية، ومع ذلك سينتقل فريقه لمواجهة مانشستر سيتي حامل اللقب في ملعب الاتحاد -الأربعاء المقبل- فيما يمكن أن تكون مواجهة مصيرية مع تفوقه بفارق 5 نقاط.

ومع ذلك، يملك السيتي مباراتين مؤجلتين، وستكون هزيمة أرسنال الأربعاء بالتأكيد نهاية المطاف.

ورغم خسارة 6 نقاط في آخر 3 مباريات وزيادة الضغوط على أرسنال وإمكانية تعثره تحت الضغط، أشاد أرتيتا بشخصية لاعبيه وقال إنه سيستمتع بمعركته أمام فريق المدرب بيب غوارديولا.

وأضاف أرتيتا "لا أطيق الانتظار، فهذه هي المباريات التي تريد أن تلعبها. عندما يكون كل شيء على المحك، عليك الذهاب إلى هناك للفوز".

وتابع "إنها من جماليات هذه الرياضة، فأنت تريد أن تكون في هذه المواقف. سنحظى برحلة رائعة إلى مانشستر وسنستعد بشكل جيد حقا".

وقال المدرب الإسباني إن أيا من لاعبيه لم يكن "يختبئ" أمس، وأكد حقيقة أنهم تمكنوا من اقتناص نقطة وكادوا أن ينتزعوا الفوز.

وأضاف أرتيتا "هذا الفريق الشاب يملك ردة فعل لا تصدق، عندما يكون ذلك عكس التوقعات لكن الفرص التي صنعوها والروح التي يتمتعون بها كان من دواعي سروري مشاهدتها. الرسالة واضحة، إنني أحبهم".

وكانت فرصة أرسنال للفوز باللقب، وفقا لشركة نيلسن غراسنوت للبيانات، 55% يوم 28 من الشهر الماضي لكنها انخفضت إلى 32% قبل انطلاق مباراة أمس.

وكان من الممكن أن يتقلص هذا الرقم مرة أخرى بعد التعادل مع ساوثهامبتون، ولكن مع بقاء 6 مباريات والتقدم بفارق 5 نقاط، يظل مصير أرسنال في يده.

لكن جيمي كاراغر المحلل بمحطة سكاي سبورتس لخص المهمة التي يواجهونها. حيث قال مدافع ليفربول السابق "سيتعين عليهم القيام بمعجزة الآن. يجب أن يكون الفريق مميزا حقا".

ساكا يمارس هوايته بالمراوغة ومارتينيلي يذلل الفارق بتسديدة على الطائر أيهما أجمل؟ التمريرة أم الهدف#الدوري_الإنكليزي_الممتاز #EPL pic.twitter.com/ckCEE5AWup — beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 21, 2023

وسجل تعادل "المدفعجية" المخيب أمس معطيات سلبية كثيرة في مقدمتها:

لم يسدد أرسنال أي كرة على مرمى ساوثهامبتون بين الدقيقتين 45 و77 وفقد السيطرة على المباراة ومعها فقد لاعبون شغفهم للفوز باللقب.

آرون كريستوفر رامسد هو ثالث أقل الحراس حفاظا على شباكه في الدوري الممتاز هذا الموسم.

أرسنال ثالث أكثر الفرق في البريميرليغ تلقيا للأهداف بملعبه (21 هدفا) بعد ليدز يونايتد وساوثهامبتون (30 هدفا) وحافظ على نظافة شباكه مرتين فقط على ملعبه منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ساوثهامبتون أول فريق متذيل ترتيب البريميرليغ يسجل 3 أهداف ضد فريق متصدر جدول ترتيب البطولة الإنجليزية.

والكوت يضيف الهدف الثاني لساوثهامبتون أيهما أجمل؟ التمريرة أم الهدف#الدوري_الإنكليزي_الممتاز #EPL pic.twitter.com/IEdh4f9Wrf — beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 21, 2023