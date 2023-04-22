جوتا وصلاح يهديان ليفربول فوزا مثيرا على فورست

أحرز ديوغو جوتا هدفين، وأضاف محمد صلاح هدفا، ليفوز ليفربول بصعوبة 3-2 على ضيفه نوتنغهام فورست بعدما شهد الشوط الثاني كل الأهداف الخمسة بمباراة بين الفريقين في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم السبت.

وافتتح جوتا التسجيل في الدقيقة 47، ثم أدرك نيكو وليامز، لاعب ليفربول السابق، التعادل لفورست بعد 4 دقائق، لكن بعد 4 دقائق أخرى سجل جوتا مجددا فأصبحت النتيجة 2-1 لصاحب الأرض.

وعادل مورغان جيبس وايت للفريق الزائر في الدقيقة 67، لكن احتفال فورست لم يستمر سوى 3 دقائق حيث أحرز صلاح هدف الانتصار.

وأنعش ليفربول آماله في التأهل لبطولة أوروبية بعدما تقدم إلى المركز السابع برصيد 50 نقطة من 31 مباراة، ويتأخر بـ6 نقاط عن نيوكاسل يونايتد رابع الترتيب الذي خاض 30 مباراة فقط.

ويقبع فورست في المركز الـ19 وقبل الأخير برصيد 27 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن منطقة الأمان.