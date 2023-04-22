بالفيديو- هالاند ورباعي سان جيرمان وريال مدريد يتصدرون السباق.. من أفضل لاعب في العالم حاليا؟

خلال الفترة الحالية من الموسم الكروي 2022-2023، يخطف 5 لاعبين الأضواء مع أنديتهم، مع تباين في مستويات بعضهم حين الأخذ في الحسبان الموسم كاملا، والذي يوشك حاليا على النهاية.

وخلال منافسات بطولة كأس العالم 2022 التي أقيمت في دولة قطر خلال نوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون الأول، تألق بشكل لافت ثنائي باريس سان جيرمان، الأرجنتيني ليونيل والفرنسي كيليان مبابي.

لكن مستواهما تراجع نسبيا بعد المونديال، مقابل توهج ثنائي ريال مدريد كريم بنزيمة وفينسيوس جونيور، ونجم مانشستر سيتي إيرلينغ هالاند، إذ ساهموا بشكل كبير في وصول الفريقين إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا والاستمرار في بطولات محلية أخرى.

صحيفة "سبورت" (SPORT) الإسبانية سلطت الضوء على أرقام اللاعبين الخمسة لحسم الجدل بشأن اللاعب الأفضل بين هذا الخماسي، حيث انحصرت المنافسة بينهم مبكرا للتويج بجائزة "الكرة الذهبية" لأفضل لاعب في العالم خلال عام 2022.

إيرلينغ هالاند

خاض هالاند خلال الموسم الحالي 41 مباراة في جميع المسابقات مع مانشستر سيتي، سجل فيها 54 هدفا، من بينها 32 هدفا في الدوري الإنجليزي مع 5 تمريرات حاسمة، أما في دوري أبطال أوروبا فسجل 12 هدفا مع تمريرة حاسمة واحدة.

بفضل أدائه المذهل، ارتفعت القيمة السوقية لهالاند وفق موقع "ترانسفير ماركت" (Transfermarket) إلى 170 مليون يورو، ويمكن أن ترتفع أكثر من ذلك بالنظر إلى استمرار تألقه مع صغر سنه (22 عاما).

وتقول "سبورت" إنه مع بقاء شهرين على نهاية الموسم الحالي، فإن أرقام هالاند مرشحة للزيادة، وطبقا لتلك الأرقام، فإنه يتصدر سباق أفضل لاعب في العالم ويصعب على المنافسين الأربعة الآخرين اللحاق به.

كيليان مبابي

ولا يختلف اثنان على أن مبابي يعد حاليا أحد أفضل اللاعبين في العالم، رغم إخفاقه في قيادة باريس سان جيرمان للذهاب بعيدا في دوري أبطال أوروبا.

وسجل مبابي 34 هدفا في 37 مباراة خلال الموسم الحالي، وقدّم 9 تمريرات حاسمة، وفي دوري الأبطال سجل 7 أهداف و3 تمريرات حاسمة.

وتُقدر القيمة السوقية لمبابي (24 عاما) حاليا بنحو 180 مليون يورو، ويبدو أنه حسم أمره وقرر الاستمرار مع باريس سان جيرمان ورفض عروض ريال مدريد، مؤكدا أنه يرغب في التتويج بدوري الأبطال مع الفريق الباريسي.

ليونيل ميسي

كان ميسي النجم الأول في كأس العالم 2022 وقاد منتخب الأرجنتين للتتويج باللقب ونال بجدارة جائزة أفضل لاعب في البطولة.

وعلى صعيد باريس سان جيرمان لم تكن أرقام ميسي سيئة، إذ سجل 20 هدفا وقدم 18 تمريرة حاسمة في 35 مباراة، وبالنسبة لدوري الأبطال فقد سجل 4 أهداف وقدّم مثلها من التمريرات الحاسمة لزملائه.

ورغم وصول عمر النجم الأرجنتيني إلى 35 عاما، إلا أن قيمته السوقية لا تزال مرتفعة، حيث وصلت إلى 45 مليون يورو.

فينسيوس جونيور

انفجرت موهبة النجم البرازيلي فينسيوس جونيور خلال الموسم الحالي مع ريال مدريد، وأظهر قدراته الفائقة في دوري أبطال أوروبا على وجه الخصوص، وساهم في وصول الفريق إلى نصف النهائي مواصلا حملة الدفاع عن لقبه.

وسجل الجناح المميز 21 هدفا وقدّم 17 تمريرة حاسمة في 46 مباراة مع ريال مدريد، منها 6 أهداف و5 تمريرات حاسمة في 10 مباريات على صعيد دوري أبطال أوروبا.

وتؤكد "سبورت" أن فينسيوس (22 عاما) يشكل خطرا على المتنافسين الأربعة الآخرين، واستمرار تألقه في المباريات الكبيرة سيكون عاملا حاسما في مسألة المنافسة، علما أن قيمته السوقية تبلغ 120 مليون يورو.

كريم بنزيمة

على صعيد الأرقام يحتل بنزيمة المركز الأخير في القائمة، لكنه خاض عددا أقل من المباريات، وعانى لفترات طويلة خلال الموسم الحالي من الإصابات، ومع ذلك لديه بعض الأرقام الرائعة.

المهاجم الفرنسي المخضرم (35 عاما) خاض هذا الموسم 35 مباراة في جميع المسابقات، سجل فيها 26 هدفا وقدّم 6 تمريرات حاسمة، وتُقدّر قيمته السوقية بنحو 35 مليون يورو.