بالفيديو- أوزيل بالدعاء والنني بالتكبيرات وحكيمي بزي مغربي.. نجوم كرة القدم يشاركون الجماهير طقوس العيد

حرص اللاعبون المسلمون على مشاركة جمهورهم أجواء عيد الفطر المبارك الذي احتفل به العالم الإسلامي أمس الجمعة واليوم السبت، حيث شارك البعض صورته بالملابس التقليدية وقدموا التهنئة لجميع المسلمين بتلك المناسبة.

وكان العديد من نجوم كرة القدم العالميين قد قدموا التهنئة للمسلمين، آخرهم كان النجم كريستيانو رونالدو الذي قدم التهنئة عبر حساب النصر السعودي الرسمي، قائلا باللغة العربية "عيدكم مبارك"، في مقطع مصور شاهده نحو 1.5 مليون شخص.

عيدكم مبارك 💛🤩 pic.twitter.com/FViP4bkhAK — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) April 21, 2023

وتقدم النجوم المسلمون صفوف المهنئين، من بينهم النجوم المعتزلون فرانك ريبيري ومسعود أوزيل ويايا توريه، حيث شارك الأخير مقطعا عبر حسابه على تويتر هنأ فيه المسلمين وتمنى لهم عيدا سعيدا.

Eid Mubarak to all my Muslim brothers and sisters around the world. || Ramazan Bayramınız mübarek olsun. ❤️🤲🏼 ☪️ pic.twitter.com/L4Y0qQcgCP — Mesut Özil (@M10) April 21, 2023

كما قدم مسعود أوزيل التهنئة عبر حسابه الرسمي على تويتر بمقطع فيديو له وهو يدعو الله مرتديا قميص أرسنال معلقا "عيد مبارك لكل إخواني وأخواتي المسلمين حول العالم".

وعلى مستوى النجوم العرب، نشر النجم المصري محمد النني مقطعا مصورا قدم فيه التهنئة للمسلمين باللغتين العربية والإنجليزية، فيما نشر مقطعا آخر وهو يردد تكبيرات العيد.

Allah is the greatest 🙌🏻❤️ pic.twitter.com/tcBbZDd6zJ — Mohamed ELNeny (@ElNennY) April 21, 2023

Happy Eid to everyone ❤️ pic.twitter.com/tHWK7UDrTx — Mohamed ELNeny (@ElNennY) April 21, 2023

كما حرص النجوم المغاربة على مشاركة الجماهير المسلمة الطقوس المميزة للعيد، حيث نشر نجم باريس سان جيرمان أشرف حكيمي مقطعا مصورا ظهر فيها مرتديا زيا مغربيا ومتحدثا بالعربية.

كما نشر سفيان أمرابط صورته بعد صلاة العيد التي أداها مع الجالية المسلمة في فلورنسا بإيطاليا، وظهر مرتديا زيا مغربيا أيضا.

كما شارك النجم المغربي المحترف في فرنسا زكريا أبو خلال صورته من صلاة العيد وعلق عليها "عيد مبارك لكل إخواني وأخواتي، استمتعوا بيومكم، تقبل الله دعاءنا وصيامنا".

Eid Mubarak to all brothers and sisters in Islam pic.twitter.com/Be350gTMf4 — Sadio Mané (@SMane_Officiel) April 21, 2023