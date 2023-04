من المجد في الكلاسيكو إلى الإذلال في ميونخ.. كم مرة واجه غوارديولا ريال مدريد بدوري الأبطال؟

وجد الإسباني بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي، نفسه أمام مواجهة جديدة ضد ريال مدريد على الصعيد الأوروبي.

وبعد بلوغ مانشستر سيتي الدور نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا، اصطدم بطل الدوري الإنجليزي في آخر موسمين بريال مدريد بحكم القرعة.

وصعد "السيتزنس" إلى نصف النهائي بفضل فوزه على بايرن ميونخ الألماني 4-1 في مجموع مباراتي ذهاب وإياب الدور ربع الهائي، إذ فاز في الأولى 3-0 وتعادل في الثانية 1-1.

وسيخوض غوارديولا نزاله الخامس أمام ريال مدريد في مسابقة دوري الأبطال، إذ سبق له التأهل على حساب "الميرنغي" مرتين، وأُقصي أمامه مرتين أيضا.

أولى هذه المواجهات كانت في الدور نصف النهائي لنسخة 2010-2011. في ذلك الوقت كان غوارديولا مدربا لبرشلونة، ونجح مع فريقه في إقصاء ريال مدريد بالفوز عليه في "سانتياغو برنابيو" 2-0 ذهابا، ثم التعادل في "كامب نو" إيابا بنتيجة 1-1.

وتجدد اللقاء بين المدرب الإسباني وريال مدريد في موسم 2013-2014، وهذه المرة كان غوارديولا مدربا لبايرن ميونخ الألماني.

خسر غوارديولا والفريق البافاري بمدريد 1-0 في ذهاب الدور نصف النهائي، وتلقى بايرن خسارة قاسية إيابا في ميونخ 4-0.

وواصل غوارديولا مطاردة ريال مدريد في دوري الأبطال حتى بعد استلامه تدريب مانشستر سيتي.

في فترة وباء كورونا، أوقعت القرعة السيتي والريال في الدور ثمن النهائي لموسم 2019-2020، وقتذاك فاز الفريق الإنجليزي وغوارديولا ذهابا وإيابا بالنتيجة نفسها 2-1.

وتكرّر اللقاء في الموسم الماضي (2021-2022) من بوابة نصف النهائي، وتبادل الفريقان نتيجة الفوز 4-3 لمانشستر ذهابا، و3-1 لريال مدريد إيابا، ليقطع النادي "الملكي" تذكرة بلوغ نهائي باريس، في حين عاد غوارديولا إلى إنجلترا محملا بخيبة أمل كبيرة.

ومن المقرر أن تقام المباراة الأولى بين ريال مدريد ومانشستر سيتي في النسخة الحالية لدوري الأبطال في التاسع من مايو/أيار 2023 ذهابا في إسبانيا، وفي الـ17 من الشهر نفسه إيابا في مانشستر.

واعترف غوارديولا، في تصريحات بعد مباراة بايرن ميونخ ومانشستر سيتي، بأن الفريق الذي يريد تحقيق دوري الأبطال عليه التغلب على ريال مدريد.

🗣️ “11 semi-finals in 13 years so hats off. If you want to win this competition you have to beat Real Madrid. Before it was Barcelona, now it’s Real Madrid.”

Pep Guardiola says the feeling is that if you beat Real Madrid, you will win the UEFA Champions League. 💪 pic.twitter.com/x0qevkHDkj

— Football Daily (@footballdaily) April 20, 2023