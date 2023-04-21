"لا أحد يفهم قواعدها".. أساطير كرة القدم الأوروبية تقيم تقنية الفيديو ولمسة اليد لحماية اللعبة

من المنتظر حثّ اللجنة المكونة من أساطير كرة القدم على "حماية اللعبة"، من خلال تقديم رؤية متخصصة في المواضيع الساخنة التي تتضمن تقنية حكم الفيديو المساعد (فار) ولمسة اليد، وذلك خلال قمة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" (UEFA) يوم الاثنين المقبل.

وانضم 24 مدربا إلى مجلس يويفا لكرة القدم، من بينهم: جوزيه مورينيو وفابيو كابيلو وزين الدين زيدان وكارلو أنشيلوتي وغاريث ساوثغيت، إلى جانب نجوم كرة القدم السابقين: باولو مالديني ولويس فيغو وغاريث بيل وريو فرديناند ومايكل لاودروب وفيليب لام وروبي كين.

ويوجد شخص واحد غير أوروبي في المجلس هو الأرجنتيني خافيير زانيتي نائب رئيس إنتر ميلان، في المجموعة التي تضمّ أيضا الألماني رودي فولر ويورغن كلينسمان، بالإضافة لرونالدو كومان مدرب هولندا ورافاييل بينيتز وباتريك فييرا وإيريك أبيدال.

وسيعقد المجلس المكون من الرجال فقط أول اجتماعاته في مقر يويفا يوم الاثنين المقبل، لمناقشة وتقييم المواضيع المطروحة.

وذكر الاتحاد الأوروبي أن المجموعة "ستعطي صوتًا مؤسسيًا ومستقلًا للتجربة والخبرة في الموضوعات الأساسية المتعلقة بكرة القدم".

وقال ألكسندر سيفرين رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يسعد يويفا أن يرى أن الأشخاص الذين شكلوا تاريخ كرة القدم بمواهبهم وفلسفتهم خلال عقود، مجتمعين مرة أخرى خلف هدفنا الموحد، وهو حماية لعبة كرة القدم وقيمها الضرورية. كما نقول دائما: كرة القدم أولا!".

ويقوم سيفرين بحملة لتوضيح قواعد لمسة اليد في كرة القدم، حيث تم وصف القانون مؤخرا بأنه "غامض للغاية".

وقال سيفرين "لا أحد يفهم تلك القواعد بعد الآن، لذلك نحن بحاجة لمحادثة هنا، وإيجاد حلول وتوضيح بعض الأمور".

وذكر يويفا أن المدير التقني رئيس كرة القدم زفونيمير بوبان سيترأس الاجتماع، رغم أنه ليس عضوا في المجلس الجديد.