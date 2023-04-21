رونالدو يفقد العلامة الزرقاء في تويتر وليبرون جيمس يحتفظ بها

بدأ موقع تويتر في إزالة العلامة الزرقاء من حسابات مستخدميه، وفقد مشاهير -منهم نجم كرة القدم كريستيانو رونالدو- علامات التوثيق، بينما احتفظ أسطورة كرة السلة ليبرون جيمس بالعلامة.

وتحت ملكية إيلون ماسك، غيّر تويتر طريقة توزيع العلامة الزرقاء التي كانت تمنح في السابق لشخصيات معروفة من الصحفيين أو المديرين أو السياسيين أو الرياضيين أو المؤسسات، بعد التأكد من هوياتهم كعلامة لتوثيق الحسابات.

وقال ماسك في نوفمبر/تشرين الثاني إن تويتر سيتحصل على 8 دولارات شهريا مقابل العلامة بهدف جمع إيرادات أكثر إلى جانب الإعلانات، وعرضت الشركة علامات توثيق أخرى بألوان مختلفة، مثل الذهبي لرجال الأعمال والرمادي للحكومات والمؤسسات والمسؤولين.

لكن نجم كرة السلة ليبرون جيمس لا يزال يحتفظ بالعلامة الزرقاء حتى الآن.

وذكر موقع ذا فيرج على الإنترنت المتخصص في التكنولوجيا، في وقت سابق، أن ليبرون لم يدفع أموالا مقابل الاحتفاظ بالعلامة الزرقاء، بعدما اشتكى الممثل وليام شاتنر المعروف بدوره في سلسلة أفلام "حرب النجوم" من إجباره على دفع مال نظير الاحتفاظ بالعلامة.

ومن أبرز الأشخاص الذين فقدوا علامة التوثيق الزرقاء، الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب ونجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان.