الدوري الأوروبي: إشبيلية يكتسح مانشستر يونايتد ويتأهل لنصف النهائي برفقة يوفنتوس وروما وليفركوزن
قاد المهاجم المغربي يوسف النصيري إشبيلية للتأهل إلى نصف نهائي بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم، بتسجيله هدفين ضمن ثلاثية فاز بها الفريق الإسباني على ضيفه مانشستر يونايتد في إياب الدور ربع النهائي.
وحقق إشبيلية فوزا كاسحا على يونايتد بعدما انتهت مواجهة الذهاب الأسبوع الماضي في مانشستر بتعادل مثير 2-2، ليواصل مسيرته في البطولة التي يحمل الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بها.
وافتتح النصيري التسجيل في الدقيقة الثامنة مستفيدا من خطأ قاتلا ارتكبه مدافع مانشستر يونايتد هاري ماغواير، ليخطف الأرجنتيني إيريك لاميلا الكرة ويمررها للمهاجم المغربي الذي هز الشباك.
النجم العربي المغربي يوسف النصيري يفتتح التسجيل لإشبيلية#الدوري_الاوروبي #مانشستريونايتد_اشبيليه #UEL #beINUEL pic.twitter.com/06Tt1vhd3J
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 20, 2023
وأضاف المدافع الفرنسي لويك بادي بعد دقيقتين من بداية الشوط الثاني بضربة رأسية، بعد ركلة ركنية نفذها الكرواتي إيفان راكيتيتش.
إشبيلية يعمق جراح اليونايتد بهدف ثان #الدوري_الاوروبي #مانشستريونايتد_اشبيليه #UEL #beINUEL pic.twitter.com/GaT62dLfmL
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 20, 2023
وفي الدقيقة 81 أضاف النصيري الهدف الثاني له والثالث لإشبيلية بعد هفوة قاتلة من الحارس الإسباني ديفيد دي خيا في تمرير الكرة، ليسددها المهاجم بذكاء من خارج منطقة الجزاء.
هدف ولا بالخيال
لا تخطئ أمام النصيري يا دي خيا 💥#الدوري_الاوروبي #مانشستريونايتد_اشبيليه #UEL #beINUEL pic.twitter.com/qxuun4iPg7
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 20, 2023
وتأهل يوفنتوس الإيطالي بدوره إلى نصف النهائي رغم تعادله على أرضه مع سبورتينغ لشبونة البرتغالي 1-1، مستفيدا من فوزه في مباراة الذهاب بهدف من دون رد.
وسجل الفرنسي أدريان رابيو هدف يوفنتوس في الدقيقة التاسعة، قبل أن يدرك ماركوس إدواردز هدف التعادل للشبونة في الدقيقة 20 من ركلة جزاء.
رابيو يفتتح التسجيل ليوفنتوس#يوفنتوس_لشبونة #الدوري_الأوروبي pic.twitter.com/at7lcexksj
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 20, 2023
كما بلغ روما الإيطالي نصف النهائي بفوزه على ضيفه فينورد روتردام الهولندي 4-1 بعد التمديد لشوطين إضافيين، بعد انتهاء شوطي المباراة بتقدم "الجيالوروسي" بنتيجة 2-1، لتتعادل الكفتان بعد انتهاء مباراة الإياب بفوز فينورد 1-صفر.
وسجل ليوناردو سبينازولا هدف روما الأول في الدقيقة 60، ثم تعادل إغور بايكساو لفينورد في الدقيقة 80، قبل أن يسجل باولو ديبالا الهدف الثاني لروما في الدقيقة 89 مجنّبا فريقه الخروج من البطولة وفارضا شوطين إضافيين.
وسجل ستيفان الشعراوي ولورينزو بيليغريني هدفين لروما في الدقيقتين 101 و109، ضمنا بهما لفريق المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو التأهل لنصف النهائي.
🎶 يا ليلة العيد آنستينا 💛❤️#روما_فينورد #الدوري_الأوروبي #فورزا_روما pic.twitter.com/hxEYawOl8a
— اي إس روما عربي (@ASRomaArabic) April 20, 2023
بدوره، بلغ باير ليفركوزن الألماني نصف النهائي إثر فوزه العريض على مضيفه سانت غليواز البلجيكي 4-1، علما بأن مباراة الذهاب انتهت بالتعادل 1-1.
وسجل موسى ديابي وميشيل باكير وجيرمي فريمبونغ وآدم هلوزيك رباعية ليفركوزن في الدقائق 2 و38 و60 و79، في حين سجل كاسبر تيرهو هدف غليواز الوحيد في الدقيقة 64.
ويلعب إشبيلية مع يوفنتوس وروما ضد باير ليفركوزن في الدور نصف النهائي يومي 11 و18 مايو/أيار المقبل.