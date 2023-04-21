رياضة

أندية أوروبية وعربية ونجوم كرة القدم يهنئون المسلمين بعيد الفطر المبارك

تهنئة الأندية الأوروبية- المصدر Premier League Arabic on Twitter
أبرز اللاعبين المسلمين في البريميرليغ صلاح ومحرز والنني وزياش ونايف أكرد في صورة تعبر عن مظاهر بهجة العيد (رابطة الدوري الإنجليزي)
21/4/2023-|آخر تحديث: 21/4/202306:11 PM (مكة المكرمة)

حرص معظم الأندية الرياضية واللاعبين حول العالم على تهنئة المسلمين بحلول عيد الفطر المبارك، وامتلأت الحسابات الرسمية لفرق كرة القدم بعبارات التهاني وصور المباركة باللغة العربية أو اللغات الأخرى.

وتقدم الاتحاد الدولي لكرة القدم المهنئين، عبر حسابه الرسمي على تويتر، معلقًا: "أينما كنتم حول العالم، خالص تمنيات فيفا بقضاء عيد فطر سعيد مع أحبائكم، كل عام وأنتم بخير".

وكان نجم منتخب مصر السابق، محمد أبو تريكة من أول المهنئين عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل مع صور له في الزي العربي وعلق عليها "عيد مبارك على الجميع يا رب".

 

كما اهتمت أندية الدوري الإنجليزي بمشاركة المسلمين حول العالم تلك المناسبة، ونشر نادي أرسنال عبر حسابه على تويتر مقطعا مصورا تضمن نجمه المصري محمد النني وعددا من مشجعي النادي حول العالم حمل تهاني للمسلمين بعدد من اللغات.

وتميزت تهنئة نادي ليفربول الإنجليزي عن البقية، حيث كتب على حسابه العربي: "هلالك هل لعينينا، فرحنا له وغنينا، الجميع في نادي ليفربول يتمنى لكم عيد فطر سعيدا، كل عام وأنتم بخير يا ريدز".

وجمع الحساب الرسمي للدوري الإنجليزي أبرز اللاعبين المسلمين منهم محمد صلاح، رياض محرز، محمد النني ونجما منتخب المغرب حكيم زياش ونايف أكرد في صورة لمظاهر بهجة العيد من الكعك والزينة، ونالت آلاف الإعجابات.

ومن إيطاليا، حرصت أندية روما وميلان ويوفنتوس على تهنئة مشجعيها، وذلك عبر حساباتها العربية والعالمية، وحظت تغريداتهم بتفاعل واسع، كما حرص نادي بايرن ميونخ على التهنئة بعيد الفطر أيضا.

وفي إسبانيا، حرصت الأندية على تقديم التهنئة، تقدمها نادي برشلونة عبر حساباته المختلفة، وكذلك أندية أتلتيكو مدريد وفالنسيا.

ونشر فريق فالنسيا الإسباني عبر حسابه العربي تغريدة قال فيها: "عيدكم مبارك، يتقدم نادي فالنسيا، بأجمل عبارات التهاني والتبريكات للعالم العربي بمناسبة عيد الفطر وكل عام وأنتم بألف خير".

وعربيا، كانت الأندية حاضرة لتهنئة مشجعيها، حيث هنأ الأهلي والزمالك مشجعيهما عبر حسابهما على تويتر، كما شارك نادي الهلال السعودي مقطعًا مميزًا لتهنئات لاعبيه الأجانب والعرب.

ولم يفوّت اللاعبون الفرصة لمشاركة المسلمين هذه المناسبة المباركة، فكان من بينهم لاعب تشلسي ونجم منتخب السنغال، كاليدو كوليبالي الذي شارك صورة له رافعًا يده للدعاء وعلق عليها: "عيد مبارك لكل المسلمين حول العالم".

وكتب لاعب توتنهام هوتسبير، ومنتخب هولندا، أرنوت دانوجما "عيد مبارك، لعلكم تجدون مليون سبب لتجعلوا حياتكم أجمل في هذا اليوم، وعسى أن تتضاعف فرحة العيد ألف مرة وتبقى معكم إلى الأبد".

 

المصدر : وكالة سند