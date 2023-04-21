أندية أوروبية وعربية ونجوم كرة القدم يهنئون المسلمين بعيد الفطر المبارك

حرص معظم الأندية الرياضية واللاعبين حول العالم على تهنئة المسلمين بحلول عيد الفطر المبارك، وامتلأت الحسابات الرسمية لفرق كرة القدم بعبارات التهاني وصور المباركة باللغة العربية أو اللغات الأخرى.

وتقدم الاتحاد الدولي لكرة القدم المهنئين، عبر حسابه الرسمي على تويتر، معلقًا: "أينما كنتم حول العالم، خالص تمنيات فيفا بقضاء عيد فطر سعيد مع أحبائكم، كل عام وأنتم بخير".

وكان نجم منتخب مصر السابق، محمد أبو تريكة من أول المهنئين عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل مع صور له في الزي العربي وعلق عليها "عيد مبارك على الجميع يا رب".

اللهم أعد علينا رمضان أعواماً عديدة وأزمنة مديدة وإجعلنا فيه من المرحومين ولا تجعلنا فيه من المحرومين؛ واعتق رقابنا من النار.

وكل عام والأمة الإسلامية والعربية بخير ، عيد سعيد ومبارك على الجميع — محمد أبوتريكة (@trikaofficial) April 20, 2023

كما اهتمت أندية الدوري الإنجليزي بمشاركة المسلمين حول العالم تلك المناسبة، ونشر نادي أرسنال عبر حسابه على تويتر مقطعا مصورا تضمن نجمه المصري محمد النني وعددا من مشجعي النادي حول العالم حمل تهاني للمسلمين بعدد من اللغات.

Eid Mubarak to all Gooners celebrating around the world ❤️ pic.twitter.com/8hkOHtnSeU — Arsenal (@Arsenal) April 20, 2023

وتميزت تهنئة نادي ليفربول الإنجليزي عن البقية، حيث كتب على حسابه العربي: "هلالك هل لعينينا، فرحنا له وغنينا، الجميع في نادي ليفربول يتمنى لكم عيد فطر سعيدا، كل عام وأنتم بخير يا ريدز".

هلالك هل لعنينا، فرحنا له وغنينا 😍🥳 الجميع في نادي ليفربول يتمنى لكم عيد فطر سعيد، كل عام وأنتم بخير يا ريدز 🎈🙌 pic.twitter.com/VqJV2i7LAo — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) April 20, 2023

وجمع الحساب الرسمي للدوري الإنجليزي أبرز اللاعبين المسلمين منهم محمد صلاح، رياض محرز، محمد النني ونجما منتخب المغرب حكيم زياش ونايف أكرد في صورة لمظاهر بهجة العيد من الكعك والزينة، ونالت آلاف الإعجابات.

عيد سعيد على الجميع وكل عام وأنتم بخير. — Mohamed Salah (@MoSalah) April 21, 2023

ومن إيطاليا، حرصت أندية روما وميلان ويوفنتوس على تهنئة مشجعيها، وذلك عبر حساباتها العربية والعالمية، وحظت تغريداتهم بتفاعل واسع، كما حرص نادي بايرن ميونخ على التهنئة بعيد الفطر أيضا.

يا ليلة العيد آنستينا 😍 من #البايرن نتمنى #عيد_مبارك إلى جميع البافاريين في الأمة العربية والإسلامية 🙌❤️ pic.twitter.com/Vv8h21fyia — بايرن ميونخ (@FCBayernAr) April 20, 2023

وفي إسبانيا، حرصت الأندية على تقديم التهنئة، تقدمها نادي برشلونة عبر حساباته المختلفة، وكذلك أندية أتلتيكو مدريد وفالنسيا.

ونشر فريق فالنسيا الإسباني عبر حسابه العربي تغريدة قال فيها: "عيدكم مبارك، يتقدم نادي فالنسيا، بأجمل عبارات التهاني والتبريكات للعالم العربي بمناسبة عيد الفطر وكل عام وأنتم بألف خير".

وعربيا، كانت الأندية حاضرة لتهنئة مشجعيها، حيث هنأ الأهلي والزمالك مشجعيهما عبر حسابهما على تويتر، كما شارك نادي الهلال السعودي مقطعًا مميزًا لتهنئات لاعبيه الأجانب والعرب.

عيد سعيد..كل عام وأنتم بخير ❤️ pic.twitter.com/3VMOYzR3EF — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) April 21, 2023

ولم يفوّت اللاعبون الفرصة لمشاركة المسلمين هذه المناسبة المباركة، فكان من بينهم لاعب تشلسي ونجم منتخب السنغال، كاليدو كوليبالي الذي شارك صورة له رافعًا يده للدعاء وعلق عليها: "عيد مبارك لكل المسلمين حول العالم".

وكتب لاعب توتنهام هوتسبير، ومنتخب هولندا، أرنوت دانوجما "عيد مبارك، لعلكم تجدون مليون سبب لتجعلوا حياتكم أجمل في هذا اليوم، وعسى أن تتضاعف فرحة العيد ألف مرة وتبقى معكم إلى الأبد".

نادي يوفنتوس يهنئكم بحلول عيد الفطر المبارك عيد سعيد ⚪️⚫️ pic.twitter.com/Tq8mnFoRwQ — JuventusFC (@Juventusfcar) April 20, 2023

كل فرد في نادي مانشستر سيتي يهنئكم بحلول #عيد_الفطر_المبارك 💙 عيدكم مبارك وكل عام وأنتم بخير 🎉🎊🎈 pic.twitter.com/kkZEUX3Iqv — مانشستر سيتي (@Cityarabia) April 20, 2023

عيدكم مبارك 💛 وكل عام وأنتم بخير 🙏 pic.twitter.com/SN3jGWwiav — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) April 21, 2023