أندية أوروبية وعربية ونجوم كرة القدم يهنئون المسلمين بعيد الفطر المبارك

حرص معظم الأندية الرياضية واللاعبين حول العالم على تهنئة المسلمين بحلول عيد الفطر المبارك، وامتلأت الحسابات الرسمية لفرق كرة القدم بعبارات التهاني وصور المباركة باللغة العربية أو اللغات الأخرى.

وتقدم الاتحاد الدولي لكرة القدم المهنئين، عبر حسابه الرسمي على تويتر، معلقًا: "أينما كنتم حول العالم، خالص تمنيات فيفا بقضاء عيد فطر سعيد مع أحبائكم، كل عام وأنتم بخير".

وكان نجم منتخب مصر السابق، محمد أبو تريكة من أول المهنئين عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل مع صور له في الزي العربي وعلق عليها "عيد مبارك على الجميع يا رب".

كما اهتمت أندية الدوري الإنجليزي بمشاركة المسلمين حول العالم تلك المناسبة، ونشر نادي أرسنال عبر حسابه على تويتر مقطعا مصورا تضمن نجمه المصري محمد النني وعددا من مشجعي النادي حول العالم حمل تهاني للمسلمين بعدد من اللغات.

Eid Mubarak to all Gooners celebrating around the world ❤️ pic.twitter.com/8hkOHtnSeU

— Arsenal (@Arsenal) April 20, 2023