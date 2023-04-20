يواجه مانشستر سيتي بعد 3 أيام من نهائي الكأس.. مواعيد نصف نهائي دوري الأبطال تُغضب ريال مدريد

أبدت إدارة ريال مدريد الإسباني، حامل لقب دوري أبطال أوروبا، استياءها من مواعيد مباراتي الفريق في الدور نصف النهائي، من أمجد المسابقات الأوروبية.

وبمجرد انتهاء مرحلة ربع النهائي، كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) عن مواعيد المباريات المتبقية للنسخة الحالية 2022-2023.

وفيما يتعلق بريال مدريد، فمن المقرر أن يستضيف نظيره مانشستر سيتي الإنجليزي في مباراة الذهاب على ملعب "سانتياغو برنابيو" يوم الثلاثاء الموافق التاسع من مايو/أيار المقبل، قبل أن يحل ضيفا على "السيتزنس" إيابا على ملعب "الاتحاد" يوم الأربعاء الموافق الـ17 من الشهر ذاته.

وأكدت صحيفة "موندو ديبورتيفو" (Mundo Deportivo) الإسبانية أن ريال مدريد يشعر بالغضب من مواعيد المباريات، كون موقعة الذهاب تأتي بعد 3 أيام فقط من خوضه مباراة هامة للغاية في نهائي كأس ملك إسبانيا.

ويواجه ريال مدريد، الذي قلب الطاولة على برشلونة وفاز عليه على أرضه وبين جماهيره 4-0 في إياب نصف النهائي، نظيره أوساسونا في نهائي كأس الملك يوم السبت الموافق السادس من مايو/أيار القادم، عند الساعة 23:00 بتوقيت مكة المكرمة على ملعب "لا كاتوغا" في إشبيلية.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أنه سيكون أمام فريق المدرب كارلو أنشيلوتي أقل من 72 ساعة للتحضير لواحدة من أهم وأقوى مباريات الموسم ضد مانشستر سيتي.

وتؤكد "موندو ديبورتيفو" أن إدارة ريال مدريد طلبت من اليويفا جدولة مباراة الذهاب يوم الأربعاء الموافق العاشر من مايو/أيار 2023 بدلا من الثلاثاء.

لكن الاتحاد الأوروبي للعبة برئاسة السلوفيني ألكسندر تشيفيرين وضع مطالب ريال مدريد خلف ظهره، وقرر جدولة مباراة ميلان وإنتر في ديربي "الغضب" يوم الثلاثاء.

ويسعى ريال مدريد إلى تعزيز رقمه القياسي "الأسطوري" بالتتويج باللقب للمرة الـ15 في تاريخه، والثانية على التوالي.

وفي الوقت نفسه يحلم مانشستر سيتي في رفع "ذات الأذنين" للمرة الأولى في تاريخه من خلال الوصول للنهائي أولا، وذلك للمرة الثانية.

وخسر "السيتزنس" النهائي الوحيد الذي وصل إليه موسم 2020-2021، أمام مواطنه تشيلسي بهدف وحيد، سجله الألماني كاي هافيرتز.