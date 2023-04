ما علاقة الكرة الذهبية بقرب تجديد عقد بنزيمة مع ريال مدريد؟

يقترب نادي ريال مدريد -حامل لقب الدوري الإسباني لكرة القدم ودوري أبطال أوروبا الموسم الماضي- من تجديد عقد نجم هجومه الفرنسي كريم بنزيمة موسما إضافيا، رغم التكهنات التي أحاطت بمصير اللاعب.

ومن المقرر أن ينتهي عقد بنزيمة -الذي وصل إلى ريال مدريد عام 2009- في 30 يونيو/حزيران 2023.

ونقلت صحيفة "آس" (AS) الإسبانية عن مصادر وصفتها "بالموثوقة" من داخل النادي؛ أن رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز اتفق بالفعل مع بنزيمة على تمديد عقده موسما واحدا.

