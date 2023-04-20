ما علاقة الكرة الذهبية بقرب تجديد عقد بنزيمة مع ريال مدريد؟

يقترب نادي ريال مدريد -حامل لقب الدوري الإسباني لكرة القدم ودوري أبطال أوروبا الموسم الماضي- من تجديد عقد نجم هجومه الفرنسي كريم بنزيمة موسما إضافيا، رغم التكهنات التي أحاطت بمصير اللاعب.

ومن المقرر أن ينتهي عقد بنزيمة -الذي وصل إلى ريال مدريد عام 2009- في 30 يونيو/حزيران 2023.

ونقلت صحيفة "آس" (AS) الإسبانية عن مصادر وصفتها "بالموثوقة" من داخل النادي؛ أن رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز اتفق بالفعل مع بنزيمة على تمديد عقده موسما واحدا.

Karim Benzema has renewed his contract with Real Madrid until 2024, reports @diarioas ⚪ pic.twitter.com/dwfMkW2obV — B/R Football (@brfootball) April 19, 2023

وأشارت إلى أن العقد الجديد سينتهي في 30 يونيو/حزيران 2024، وهو الموعد المحدد لوصول البرازيلي الشاب إندريك، الذي تعاقد مع النادي "الملكي" من بالميراس.

وأكدت الصحيفة أن هذه الخطوة جاءت التزاما من بيريز وريال مدريد ببند يُعد من تقاليد النادي، لكنه ليس مكتوبا.

وأوضحت أن البند يتعلق "بتجديد عقد اللاعب الفائز بالكرة الذهبية تلقائيا"، وهي الجائزة التي فاز فيها بنزيمة في أكتوبر/تشرين الثاني 2022، وهو في عمر 34 عاما، بعد أدائه المميز على الصعيدين الجماعي والفردي خلال موسم 2021-2022.

وقاد بنزيمة ريال مدريد للتتويج بدوري أبطال أوروبا للمرة 14 في تاريخ النادي، وبلقب الدوري الإسباني للمرة 35، بالإضافة إلى السوبر الإسباني والسوبر الأوروبي.

ونال بنزيمة لقب هداف دوري الأبطال برصيد 15 هدفا، وهداف الدوري الإسباني، بعدما هزّ شباك المنافسين 27 مرة.

ويدرك بنزيمة أن الموسم المقبل (2023-2024) سيكون الأخير بالنسبة له في ريال مدريد، خاصة مع إيمانه التام بأن هجوم النادي "الملكي" بحاجة إلى تعزيز.

وتشير الصحيفة إلى وصول أندريك إلى مدريد في صيف عام 2024، فضلا عن الخطط الأخرى المتعلقة بتعاقدات الخط الأمامي.

وما يؤكد قيمة بنزيمة نجاحه في الفترة الأخيرة في قلب الطاولة على برشلونة عبر تسجيله 3 أهداف (هاتريك) في إياب نصف نهائي كأس الملك، قاد بها ريال مدريد للفوز 4-صفر، وبلوغ النهائي بنتيجة إجمالية وصلت إلى 4-1.

واقتحم بنزيمة قائمة أكثر 10 لاعبين تسجيلا في شباك برشلونة (16) مع الأندية الإسبانية، وضعته في المركز السابع خلف كل من غييرمو غوروستيزا (29)، ومارسيلو كامبانال، وكريستيانو رونالدو وزارا (20)، وألفريدو دي ستيفانو (19)، وهوغو سانشيز (19)، وفق "آس".