"لن نغير قوانينا من أجله".. رئيس رابطة الليغا: ميسي لا يستطيع العودة إلى برشلونة

يبدو أن عودة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى نادي برشلونة تصطدم بعقبات كبيرة قد تحول دون تحقيق حلم جماهير "البلوغرانا"، التي تمني النفس برؤية "البرغوث" مجددا في ملعب "كامب نو".

السبب الأبرز الذي قد يحول دون اكتمال تلك العودة هو الأوضاع المالية الصعبة لنادي برشلونة، الذي اضطر العالم الماضي لبيع جزء من أصوله من أجل إبرام بعض الصفقات ودفع رواتب لاعبيه.

وفي هذا الإطار، قال رئيس رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم خافيير تيباس إن برشلونة لا يملك الإمكانات المادية حاليا لاستعادة ليونيل ميسي، لكنه أعرب عن أمله في "عودته".

وقال تيباس في مؤتمر صحافي: "اليوم لا يمكن (تسجيل ميسي في الليغا)، لكن هناك وقتا لذلك"، مشيرا إلى إمكانية قيام برشلونة بوضع "دراسة جدوى" من خلال "بيع بعض لاعبيه".

وتابع أنه "لن نقوم بتعديل قوانين المراقبة المالية التي وافقت عليها الأندية من أجل تسجيل ميسي على الرغم من أننا نرغب في عودته إلى دورينا".

وكانت صحيفة "موندو ديبورتيفو" (Mundo Deportivo) أكدت -أمس الأربعاء- أن برشلونة لديه "رغبة صارمة من أجل استعادة ميسي" الصيف المقبل على أساس عقد يمتد إلى موسمين.

