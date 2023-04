"لم أعد حتى خيارا ثالثا".. المغربي مزراوي غاضب من تهميشه في بايرن ميونخ

يشعر الدولي المغربي نصير مزراوي لاعب بايرن ميونخ الألماني بالإحباط وخيبة الأمل بسبب وضعيته في الفريق البافاري، إذ لم يشارك إلا في 14 دقيقة منذ تعيين المدرب الجديد توماس توخيل خلفا لجوليان ناغلسمان.

ومنذ بداية الموس الحالي الذي يوشك على النهاية، لعب مزراوي 20 مباراة فقط، معظمها كبديل لدقائق معدودة، بعدما عانى من إصابة أبعدته طويلا عقب مشاركته مع منتخب المغرب في بطولة كأس العالم 2022 في قطر.

وفي تصريحات أدلى بها لشبكة "إيه زد" (AZ) الألمانية، أكد مزراوي شعوره بخيبة الأمل بسبب ندرة مشاركاته، وألمح إلى إمكانية طلبه الرحيل في المستقبل إذا لم تتغير وضعيته.

