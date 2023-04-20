كل ما تريد معرفته عن نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

المربع الذهبي لأفضل مسابقة كروية في العالم على مستوى الفرق قاب قوسين والفرق الأربعة التي تشارك في هذا الدور عرفت وحسمت.

فريال مدريد بطل المسابقة وحامل اللقب القياسي (14 مرة) تأهل إلى الدور بعد فوزه برباعية نظيفة على تشلسي في مجموع المباراتين، وميلان الإيطالي تفوق على مواطنه نابولي 2-1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

كما عبر إلى الدور نفسه مانشستر سيتي بفوزه 4-1 على بايرن ميونخ في مجموع المباراتين، وإنتر ميلان الذي كان آخر فريق إيطالي يحرز اللقب القاري عام 2010 هزم بنفكيا 5-3 وتأهل إلى نصف النهائي.

واللافت أن 3 فرق من الأربعة فازت باللقب سابقا، وحده مانشستر سيتي يواجه فرقا مخضرمة في البطولة بينها الملكي متصدر قائمة الفائزين بالبطولة بـ14 لقبا وميلان صاحب المركز الثاني بـ7 ألقاب وإنتر الفائز بلقبين سابقين.

وفي نهائي مبكر ونزال كروي منتظر، يواجه "السيتيزنز" "الملكي" بينما نشهد "ديربي" الغضب الأوروبي بين "الروسونيري" والنيراتزوي".

ويستضيف الريال السيتي في ذهاب نصف نهائي بالسنتياغو برنابيو، أما مباراة الإياب فستكون على ملعب الاتحاد.

وبينما تكون المباراة الأولى محسوبة على ميلان ذهابا ففي الإياب ستعتبر أرض الإنتر لأن الفريقين سيلعبان على الملعب نفسه.

ذهاب نصف النهائي سيلعب في 9 و10 مايو/أيار المقبل والإياب في 16 و17 من الشهر نفسه، والمباريات الأربع ستلعب الساعة 22:00 مساء بتوقيت مكة المكرمة.