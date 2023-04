عاد للمركز الثالث في الدوري.. محكمة إيطالية تعلق عقوبة خصم 15 نقطة من يوفنتوس

قضت أعلى محكمة رياضية في إيطاليا اليوم الخميس بتعليق عقوبة خصم 15 نقطة من يوفنتوس على خلفية نشاط مالي غير مشروع، مشيرة إلى ضرورة إعادة النظر في القضية.

بهذا القرار، يعود عملاق تورينو إلى المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري مع 59 نقطة، لكن يتعيّن عليه انتظار حكم جديد من المحكمة التابعة للاتحاد الإيطالي لكرة القدم والتي فرضت العقوبة الأصلية.

وقبل إعادة النقاط إلى يوفنتوس، كان الفريق يواجه شبح الغياب عن البطولات الأوروبية خلال الموسم المقبل في ظل ابتعاده عن مراكز المقدمة في الدوري الإيطالي.

لكنه كان يملك فرصة أخرى للوجود في دوري الأبطال عبر التتويج بلقب الدوري الأوروبي، إذ فاز في ذهاب الدور ربع النهائي على ضيفه سبورتينغ لشبونة البرتغالي 1-0، ويلتقي معه مساء اليوم الخميس في مباراة الإياب.

وكانت محكمة الاستئناف التابعة للاتحاد الإيطالي للعبة خصمت يوم 20 يناير/كانون الثاني الماضي 15 نقطة من رصيد يوفنتوس لتسجيله -حسب العدالة الرياضية- مكاسب رأسمالية مُبالغ فيها بشكل منتظم في حساباته عند بيع بعض اللاعبين.

Juventus' 15-point reduction in Serie A has been reversed—they jump up from seventh to third in the league 📈 pic.twitter.com/IixU4mdsag

— B/R Football (@brfootball) April 20, 2023