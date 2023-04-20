شاهد.. هالاند ليس فضائيا وقد يهدر ركلة جزاء

"إعصار" و"فضائي" و"وحش" صفات كثيرة أعطيت للنجم النرويجي إيرلينغ هالاند هداف مانشستر سيتي، لكن في مواجهة أمس ضد بايرن ميونخ في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا تأكد المؤكد أن هالاند قد يهدر ركلات جزاء.

وتصدى هالاند لاعب دورتموند السابق لركلة جزاء في مواجهة البايرن أمس ولكنه أطاح بها فوق المرمى، ليؤكد المؤكد أنه "بشري" ولا يأكل الأخضر واليابس كرويا.

وهذه ركلة الجزاء الأولى التي يهدرها الدولي النرويجي منذ عامين، والأولى أيضا في مسيرته مع "السيتيزنز" الذي تعاقد معه الصيف الماضي.

ورغم إضاعته لركلة الجزاء في الشوط الأول (سجل 18 ركلة جزاء متتالية)، عاد هالاند في الشوط الثاني وسجل هدفه الـ12 هذا الموسم ليتصدر قائمة هدافي البطولة القارية الأم.

وبهذا الهدف سجل هالاند 48 هدفا في 41 مباراة خاضها في كل المسابقات هذا الموسم.