"دكتاتور يقدم وعودا كاذبة".. لاعب يهاجم تين هاغ ويتهمه بتدمير مسيرته الكروية

وجّه الألماني ريكاردو باستا، لاعب فريق غارشينغ، المنافس في دوري الدرجة الخامسة الألماني حاليا، انتقادات لاذعة للهولندي إريك تن هاغ، مدرب مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وسبق لباستا (28 عاما) أن تدرّب تحت قيادة تن هاغ في الفترة بين عامي 2013 و2015، حين كان الثنائي في الفريق الرديف لبايرن ميونخ الألماني.

ويصف باستا المدرب الهولندي بأنه رجل "شبه دكتاتور"، ويقدّم للاعبيه "وعودا كاذبة".

"He was almost a dictator" – Erik ten Hag dubbed a 'dictator' after 'false promises' by former Bayern Munich reserve player #MUFC https://t.co/R0z3sP979s pic.twitter.com/PTLIC1bIqr

وقال باستا في مقابلة مع صحيفة "سبورت 1" (Sport 1) الألمانية "يحلم كل طفل في أن يصبح لاعب كرة قدم محترف، وكنت قريبا جدا من تحقيق أحلامي في بايرن ميونخ، لكنهم سخروا مني وقدموا وعودا كاذبة".

وأضاف "بعد تمديد عقدي الأول مع بايرن ميونخ، أخبرني إريك تن هاغ بأنهم سيعتمدون عليّ، وأن هناك خطة لي. كان من المفترض أن أصبح لاعبا في الفريق الأول، وفي نفس الوقت ألعب مع الرديف، اعتقدت أن هذا أمر رائع، لكن في النهاية لم يتحقق شيء".

وواصل الألماني -الذي لعب لأندية روزنهايم، وإف سي بيبينسريد- "شخصيا، لم تكن لدي علاقة جيدة مع تن هاغ، لقد كان دكتاتورا، وكان على اللاعبين اتباعه".

وبعد رحيله عن الفريق الرديف لبايرن ميونخ، تولى تن هاغ تدريب أندية أوتريخت وأياكس أمستردام الهولنديين.

وأصبح تن هاغ مدربا لمانشستر يونايتد في صيف عام 2022، ومنذ ذلك الوقت قاد الفريق في 51 مباراة بجميع البطولات.

Erik ten Hag is doing an incredible job 👏@ManUtd have already beaten their points tally from last season! 💥 pic.twitter.com/u74VvwxSxX

— Premier League (@premierleague) April 16, 2023