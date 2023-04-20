خرج من بطولتين في أسبوعين.. بايرن ميونخ قبل توخيل وبعده

أشاد توماس توخيل مدرب بايرن ميونخ بأداء فريقه رغم الخروج من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم على يد مانشستر سيتي أمس الأربعاء، بعد تعادله 1-1 في إياب ربع النهائي للبطولة في ألمانيا ليخسر 4-1 في المباراتين.

وشهد توخيل، الذي تولى منصبه عقب إقالة يوليان ناغلسمان أواخر الشهر الماضي، خروج فريقه من بطولتين في غضون أسبوعين بعد إقصائه أيضا من كأس ألمانيا على يد فرايبورغ في دور الثمانية.

لكن مدرب تشلسي السابق لم يجد سوى القليل من الأخطاء في أداء فريقه خلال مباراتي الذهاب والإياب أمام سيتي، الذي فاز 3-صفر في مانشستر الأسبوع الماضي.

وقال توخيل للصحفيين "أشعر بالرضا تماما عن المباراتين ضد مانشستر سيتي والطريقة التي قدمنا بها أنفسنا اليوم".

وأضاف "كنا على قدم المساواة مع أفضل فريق في أوروبا حاليا. كان هناك اختلاف في الثقة بالنفس والمستوى. بالنسبة للفرص القليلة التي سنحت ضدنا في المباراتين فقد تمت معاقبتنا عليها. لا أعتقد أن النتيجة تعكس أداء الفريقين".

وسنحت عدة فرص للفريق البافاري في الشوط الأول القوي -أمس الأربعاء- وكان ينبغي أن يسجل، إذ أهدر كل من ليروي ساني وجمال موسيالا الفرص.

ولكن إيرلينغ هالاند هداف السيتي سجل هدفا بعد الاستراحة، قبل ركلة جزاء متأخرة من جوشوا كيميش منحت بايرن التعادل. كما أهدر هالاند ركلة جزاء في الشوط الأول.

ما هو تعليق أرسين فينغر على إقالة ناغلسمان وتعين توخيل من قبل إدارة بايرن ميونيخ؟#دوري_أبطال_أوروبا #مانشستر_سيتي #بايرن_ميونيخ pic.twitter.com/yNB0Xn7HOW — beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 19, 2023

وأضاف المدرب الألماني "كانت لدينا فرص كافية. لكن من أجل الفوز على أفضل فريق، تحتاج إلى أكثر من مجرد 100% من أدائك… تحتاج أيضا إلى القليل من الحظ وتسديدات تنحرف عن مسارها وتسكن الشباك وركلة ثابتة، وعليك أيضا أن تستغل تلك الفرص الذهبية التي سنحت لك".

وتابع "أعتقد أننا وضعنا سيتي في مأزق مرة أخرى، حتى أكثر مما حدث في مانشستر. لكن، مثل الأسبوع الماضي، لم يحالفنا الحظ لتغيير هذا الوضع".

ولا يزال بايرن في طريقه لتمديد رقمه القياسي بفوزه بلقب الدوري الألماني للمرة 11 على التوالي، حيث يتصدر المسابقة بفارق نقطتين عن بوروسيا دورتموند قبل 6 مباريات على نهاية الموسم.