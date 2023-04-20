برناردو سيلفا لاعب مانشستر سيتي ينشد الثأر من ريال مدريد

أكد البرتغالي برناردو سيلفا نجم فريق مانشستر سيتي ثقته بقدرة فريقه على الثأر من ريال مدريد، عندما يلتقي الفريقان في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وحافظ "السيتيزنز" على وجوده في المربع الذهبي لدوري الأبطال للنسخة الثالثة على التوالي، بعد اجتيازه عقبة بايرن ميونخ في ربع النهائي.

وفاز سيتي بثلاثية نظيفة على بايرن في مباراة الذهاب بإنجلترا الأسبوع الماضي، قبل أن يتعادل معه 1-1 في لقاء الإياب على ملعب "أليانز أرينا" معقل الفريق البافاري.

وبادر النجم النرويجي الشاب إيرلينغ هالاند بالتسجيل لمصلحة مانشستر سيتي في الدقيقة الـ57، معوضا ركلة الجزاء التي أهدرها في الدقيقة 37، بينما أحرز جوشوا كيميتش هدف التعادل لبايرن في الدقيقة 83 من ركلة جزاء.

وحرم ريال مدريد برناردو سيلفا من بلوغ المباراة النهائية في النسخة الماضية لدوري الأبطال، بعدما فاز على مانشستر سيتي بطريقة دراماتيكية في الدور قبل النهائي للبطولة القارية.

وفاز مانشستر سيتي 4-3 بملعبه على الريال ذهابا، كما تقدم بهدف نظيف في مباراة العودة بإسبانيا، غير أن النادي الملكي سجل هدفين في الثواني الأخيرة من الوقت الأصلي بواسطة نجمه البرازيلي رودريجو، ليحتكم الفريقان إلى الوقت الإضافي الذي شهد تسجيل المهاجم الفرنسي المخضرم كريم بنزيمة الهدف الثالث للفريق الإسباني الذي صعد للنهائي بعد فوزه 3-1 على منافسه الإنجليزي.

وردا على سؤال عن فرصة الانتقام، قال لاعب وسط مانشستر سيتي لشبكة "بي تي سبورت" (BTSPORT) "آمل ذلك، نعم، سنسعى لتحقيق ذلك بالتأكيد".

وأضاف سيلفا في تصريحاته التي نقلتها وكالة الأنباء البريطانية (بي أي ميديا) "نحن دائما ما نعمل على ذلك ولكننا نشعر أن الفريق واثق للغاية بقدراته في الوقت الحالي. أعتقد أننا سوف نصعد".

ومن المقرر أن تجرى مباراة الذهاب بين الريال وسيتي في 9 مايو/أيار المقبل بإسبانيا، قبل أن يتجدد اللقاء بينهما في لقاء الإياب بإنجلترا في 17 من الشهر ذاته.