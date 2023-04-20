أقصيا بايرن ميونخ وبنفيكا.. مانشستر سيتي وإنتر ميلان إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

بلغ مانشستر سيتي وإنتر ميلان نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بتعادل الأول مع مضيفه بايرن ميونخ 1-1، والفريق الإيطالي مع ضيفه بنفيكا 3-3، في إياب ربع النهائي.

واستفاد السيتي من فوزه العريض في مباراة الذهاب على البايرن 3-صفر، ليتأهل لمواجهة ريال مدريد في نصف النهائي.

وفشل بايرن ميونخ في قلب الأمور لصالحه، وكاد أن يخرج من مباراة الإياب خاسرا، بعد أن تأخر أمام مانشستر سيتي بهدف سجله النرويجي إيرلينغ هالاند في الدقيقة 57.

وقبل ذلك أهدر هالاند ركلة جزاء في الدقيقة 37، وسدد الكرة بعيدا تماما عن المرمى.

ونجح بايرن في إدراك التعادل في الدقيقة 83 من ركلة جزاء بواسطة قائده جوشوا كيميتش.

وضرب بطل إنجلترا موعدا في نصف النهائي مع ريال مدريد حامل اللقب والرقم القياسي بعدد الألقاب (14)، الذي أقصى تشلسي 4-صفر في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

وسيتجدد اللقاء بين السيتي والريال في نصف النهائي كما حدث الموسم الماضي في الدور ذاته، عندما تأهل الملكي عقب فوزه 6-5 في مجموع المباراتين.

وفي المباراة الثانية، اكتفى إنتر ميلان بالتعادل مع ضيفه بنفيكا في مباراة مثيرة، ليتأهل إلى نصف النهائي بعد فوزه ذهابا 2-صفر، ويواجه بذلك جاره ميلان في "ديربي الغضب"، بعد تأهل قطب المدينة الآخر على حساب نابولي الإيطالي أيضا.

وافتتح إنتر -الذي كان آخر فريق إيطالي يحرز اللقب القاري عندما توج به عام 2010- التسجيل بواسطة نيكولو باريلا في الدقيقة 14.

لكن بنفيكا نجح في إدراك التعادل عبر فريدريك أورسنس في الدقيقة 38.

وأحبط إنتر أي أمل لبنفيكا بالعودة في مجموع المباراتين بتسجيله الهدف الثاني عبر لاوتارو مارتنيز في الدقيقة 66.

وأضاف إنتر -الذي يعاني في الدوري المحلي- الهدف الثاني بواسطة البديل خواكين كوريا في الدقيقة 78.

ورفض بنفيكا الخروج خاسرا من اللقاء، فقلص الفارق عن طريق أنطونيو سيلفا في الدقيقة 86، قبل أن يدرك البديل بيتار موسى التعادل في الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع.