قد يخوض نزاله الأول في أولد ترافورد.. واين روني يخطط لاحتراف الملاكمة

يخطط النجم الإنجليزي المعتزل واين روني نجم مانشستر يونايتد السابق لاحتراف لعبة الملاكمة بعد سنوات من اعتزاله.

وأبرزت صحيفة "ديلي ميل" (Daily Mail) البريطانية، تصريحات لإيدي هيرين، رئيس "ماتش روم سبورت" (Matchroom Sport) وهي شركة ترويجية للأحداث الرياضية، كشف فيها عن رغبة روني في خوض نزال ملاكمة.

وقال هيرين "روني يرسل لي رسائل نصية أحيانا يطلب مني التنسيق لنزال، طلب مواجهة جيك بول (ممثل أميركي ونجم يوتيوب) عدة مرات".

وأضاف: "أحيانا يرسل لي ويطلب اجعلني ألعب ضد فلان، أو ضد فلان، افعل ذلك، أنا متحمس".

وتابع: "أنظر إلى رسائله في الصباح عندما أستيقظ، وأجيبه بأن ذلك سيكون حدثا كبيرا لو تم، ثم أعود لسؤاله هل أنت جاد؟ لكنه لا يرد".

وتابع: "لقد تحدثت بالفعل إلى روني عدة مرات حول نزال بول، يرسل لي بعض الرسائل في الليل يقول فيها (اسمع، أريد مواجهة ذلك الرجل الغريب)".

ويرى هيرين، أن روني من الممكن أن يتمتع بمسيرة مهنية متميزة في عالم الملاكمة، خاصة وأنه كان لاعبا عصبيا ومثيرا للمشاكل في فترة احترافه كرة القدم، قبل أن يكبح جماحه الأسكتلندي السير أليكس فيرغسون.

ومن المتوقع أن يُقام النزال بين روني وبول على ملعب "أولد ترافورد" معقل مانشستر يونايتد، الذي صال فيه روني وجال لعدة سنوات.

وسبق لروني أن دافع عن قميص مانشستر يونايتد بين عامي 2004 و2017.

وخلال تلك المدة، شارك روني مع "الشياطين الحمر" في 559 مباراة بجميع البطولات، سجل 253 هدفا، وقدم 145 تمريرة حاسمة.

وتُوج روني مع مانشستر يونايتد بـ17 بطولة، أبرزها الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم 5 مرات، ولقب وحيد في دوري أبطال أوروبا.

وبعد الاعتزال، اتجه روني إلى مجال التدريب وأشرف على ديربي كاونتي لمدة موسم ونصف الموسم، ويعمل حاليا مدربا لفريق دي سي يونايتد الأميركي.