في أول مباراة بقيادة توخيل.. بايرن ميونخ يكتسح دورتموند ويستعيد صدارة الدوري الألماني

استعاد بايرن ميونخ صدارة الدوري الألماني بفوزه العريض على ضيفه بوروسيا دورتموند، في أول مباراة للمدرب توماس توخيل مع الفريق "البافاري" بعد تعيينه خلفا لجوليان ناغلسمان الأسبوع الماضي.

وحسم بايرن على ملعب "أليانز أرينا" في ميونخ قمة المرحلة الـ26 من الدوري الألماني، ليرفع رصيده إلى 55 نقطة مقابل 53 لدورتموند.

وسجل رباعية بايرن -الساعي إلى لقبه الـ11 على التوالي- حارس مرمى دورتموند السويسري غريغور كوبل خطأ في مرمى فريقه (الدقيقة 13)، والقائد توماس مولر في الدقيقتين 18 و23، والفرنسي كينغسلي كومان في الدقيقة 51، في حين سجل هدفي دورتموند لاعب الوسط إيمري تشان من ركلة جزاء (الدقيقة 72)، والهولندي دونيال مالن في الدقيقة 90.

كانت ليلة رائعة بكل تأكيد، شكرًا لكل جماهير #البايرن في ربوع الوطن العربي على الدعم المستمر! 🙌❤️#بايرن_دورتموند #ميا_سان_ميا pic.twitter.com/rqgpAW4uSJ — بايرن ميونخ (@FCBayernAr) April 1, 2023

وألحق النادي البافاري الخسارة الأولى ببوروسيا دورتموند هذا العام (9 انتصارات وتعادل واحد) والسابعة في الدوري هذا الموسم، وتحديدا منذ سقوطه أمام مضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ 2-4 يوم 11 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وكان البافاري أقال مدربه جوليان ناغلسمان وتعاقد مع توخيل المدرب السابق لباريس سان جرمان الفرنسي وتشلسي الإنجليزي يوم 24 مارس/آذار الماضي.

وجاء الفوز البافاري في الوقت المناسب كونه ينتظر مواجهة مزدوجة مع فرايبورغ -الثلاثاء المقبل- في ربع نهائي مسابقة الكأس، والسبت المقبل في المرحلة الـ28 قبل السفر إلى إنجلترا لمواجهة مانشستر سيتي في ذهاب ربع نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا.

في المقابل، جاء سقوط دورتموند قبل قمته المرتقبة أمام مضيفه لايبزيغ -الأربعاء المقبل- في ربع نهائي مسابقة الكأس المحلية.