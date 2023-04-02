شاهد- هذا ما فعله زميل المغربي أمرابط ليسمح له بالإفطار

خطفت الأنظارَ لقطةُ إفطار اللاعب المغربي سفيان أمرابط، خلال الوقت المحتسب بدلا من الضائع من مباراة فريقه فيورنتينا ومضيفه إنتر ميلان في الدوري الإيطالي، وذلك بعد تداولها بشكل واسع عبر المنصات.

وأعاد نشطاء وحسابات رياضية على تويتر نشر صور ومقاطع فيديو للقطة التي استغل فيها "أمرابط" ادعاء زميله الإصابة والسقوط على أرض الملعب في الدقيقة الـ 91، ليتجه الدولي المغربي نحو خط التماس ويفطر بشرب الماء وتناول حبة موز بشكل سريع، حتى يستكمل ما تبقى من اللعبة.

وشارك لاعب الوسط المغربي في المباراة بديلا في الدقيقة 66 ليكمل المباراة التي شهدت فوز فريقه على أصحاب الأرض بهدف دون مقابل.

وأعاد حساب "مرصد المحترفين" المغربي، مشاركة لقطة إفطار أمرابط معلقا عليها "عندما لا نعيش في فرنسا يمكن أن نمارس عقيدتنا بكل حرية".

وكتب مغرد "لوكاس رانييري لاعب فيورنتينا يدعي الإصابة لكي يفسح المجال إلى نجمنا المغربي سفيان أمرابط بالإفطار".

تقبل الله منه #لقطة_رائعة لحظة كسر #سفيان_المرابط لصيامه تزامنا مع صلاة المغرب في مباراة فريقه فيورنتينا ضد إنتر ميلان ❤🇲🇦 pic.twitter.com/S0hyZvuXO0 — 🇲🇦عبد العالي الرامي (@erramiabdelali) April 1, 2023

عندما لا نعيش في فرنسا يمكن أن نمارس عقيدتنا بكل حرية .. pic.twitter.com/TntEWPvQPZ — AlmarssadPro (@ProsMarocains) April 1, 2023

حدث اليوم خلال مواجهة إنتر وفيورنتينا لوكاس رانييري لاعب فيورنتينا يدعي الاصابة لكي يفسح المجال الى نجمنا المغربي سفيان امرابط بالافطار ❤️🇲🇦 pic.twitter.com/14xnENbtVl — Ahmed (@a_elmasry08) April 1, 2023