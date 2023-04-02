رياضة

شاهد- هذا ما فعله زميل المغربي أمرابط ليسمح له بالإفطار

Serie A - Inter Milan v Fiorentina
المغربي سفيان أمرابط لاعب فيورنتينا الإيطالي تناول إفطاره بالدقيقة 91 من لقاء إنتر ميلان (رويترز)
2/4/2023

خطفت الأنظارَ لقطةُ إفطار اللاعب المغربي سفيان أمرابط، خلال الوقت المحتسب بدلا من الضائع من مباراة فريقه فيورنتينا ومضيفه إنتر ميلان في الدوري الإيطالي، وذلك بعد تداولها بشكل واسع عبر المنصات.

وأعاد نشطاء وحسابات رياضية على تويتر نشر صور ومقاطع فيديو للقطة التي استغل فيها "أمرابط" ادعاء زميله الإصابة والسقوط على أرض الملعب في الدقيقة الـ 91، ليتجه الدولي المغربي نحو خط التماس ويفطر بشرب الماء وتناول حبة موز بشكل سريع، حتى يستكمل ما تبقى من اللعبة.

وشارك لاعب الوسط المغربي في المباراة بديلا في الدقيقة 66 ليكمل المباراة التي شهدت فوز فريقه على أصحاب الأرض بهدف دون مقابل.

وأعاد حساب "مرصد المحترفين" المغربي، مشاركة لقطة إفطار أمرابط معلقا عليها "عندما لا نعيش في فرنسا يمكن أن نمارس عقيدتنا بكل حرية".

وكتب مغرد "لوكاس رانييري لاعب فيورنتينا يدعي الإصابة لكي يفسح المجال إلى نجمنا المغربي سفيان أمرابط بالإفطار".

 

 

المصدر : وكالة سند