شاهد.. نيوكاسل يهزم مانشستر يونايتد وينتزع منه المركز الثالث في البريميرليغ

أنعش نيوكاسل يونايتد آماله في التأهل لبطولة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، بعدما حقق فوزا ثأريا بهدفين دون رد على ضيفه مانشستر يونايتد -اليوم الأحد- في المرحلة الـ29 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وارتفع رصيد نيوكاسل الذي حقق انتصاره الثالث على التوالي في البطولة، إلى 50 نقطة من 27 مباراة، ليتقدم من المركز الخامس إلى الثالث المؤهل للبطولة القارية الأم.

في المقابل، توقف رصيد مانشستر يونايتد الذي تكبد خسارته السابعة في البطولة خلال الموسم الجاري عند 50 نقطة في المركز الرابع بفارق الأهداف خلف نيوكاسل.

وجاء هدفا المباراة في الشوط الثاني، حيث افتتح جوزيف ويلوك التسجيل لمصلحة نيوكاسل في الدقيقة 65، فيما تكفل كالوم ويلسون بإحراز الهدف الثاني في الدقيقة الـ88.

وبهذا الانتصار، ثأر نيوكاسل لخسارته بالنتيجة ذاتها أمام مانشستر يونايتد في نهائي بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة هذا الموسم في فبراير/شباط الماضي.