شاهد- لقطة الموسم.. غوارديولا يحتفل بهدف مانشستر سيتي أمام لاعبي ليفربول ويعتذر

إحدى اللقطات التي طبعت قمة مانشستر سيتي وليفربول في البريميرليغ كانت احتفال الإسباني جوسيب غوارديولا بهدف فريقه الأول الذي سجله الأرجنتيني جوليان ألفاريز أمام دكة بدلاء فريق ليفربول.

وحظيت اللقطة باهتمام واسع من الصحافة البريطانية؛ مما دفع أحد الصحفيين لسؤال غوارديولا عن اللقطة خلال المؤتمر الصحفي التي تلا المباراة التي انتهت بفوز "السيتيزنز" 4-1.

وقال غوارديولا إنه "يعتذر لكوستاس تسيميكاس (ظهير ليفربول)، أنا آسف للغاية. لم أتحدث معه بقلة احترام، احتفلت مع ابني الذي كان أعلى المدرج، الهدف كان جميلا، صحيح؟ هذا كلّ شيء".

ثم تابع كلامه ردا على سؤال في السياق نفسه "أتعتقدون أنه تقليل احترام؟ إذا كان كذلك، أنا آسف جدا".