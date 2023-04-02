برشلونة قاب قوسين من تحطيم رقم قياسي أوروبي

يقترب برشلونة متصدر جدول ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم من تحطيم الرقم القياسي في عدد الأهداف الأقل التي تلقتها شباك فريق في موسم واحد على مستوى الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى.

ويواصل الفريق "الكتالوني" بنجاح حملة استعادة لقب "الليغا" الغائب عن خزائنه منذ موسم 2018-2019، عقب فوزه الكبير على مضيفه إليتشي برباعية نظيفة في الجولة 27 من المسابقة.

ومنذ بداية الدوري الحالي، استقبلت شباك الألماني مارك أندري تير شتيغن حارس مرمى "البلوغرانا" 9 أهداف فقط، في حين سجل هجوم البرسا 53 هدفا.

كما نجح تير شتيغن في الحفاظ على نظافة شباكه في 20 مباراة في العدد نفسه من الجولات، وهو أمر غير مسبوق في تاريخ البطولة الإسبانية.

وأوضحت صحيفة "سبورت" (sport) الإسبانية أن برشلونة على أبواب تحطيم رقم قياسي أوروبي جديد، مع بقاء 11 مباراة على نهاية الموسم 2022-2023.

ويحتفظ تشلسي حاليا بالرقم القياسي لفريق استقبلت شباكه أقل عدد من الأهداف في موسم واحد، وهو 15 هدفا فقط في موسم 2003-2004.

وبعد تشلسي، يأتي في القائمة مواطنه وجاره في العاصمة لندن فريق أرسنال الذي تلقى مرماه 17 هدفا في موسم 1998-1999.

المركز الثالث جاء من نصيب فريق إسباني، وهو ديبورتيفو لاكورونيا الذي اهتزت شباكه 18 مرة في موسم 1993-1994، وهو عدد الأهداف نفسها التي قبلها أتلتيكو مدريد في موسم 2015-2016.

وعليه يتوجب على تير شتيغن وزملائه في خط الدفاع حماية الشباك قدر الإمكان إذا أرادوا تحطيم رقم "البلوز".

ويتصدر برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 71 نقطة، مبتعدا بفارق 12 نقطة عن غريمه ريال مدريد، الذي فاز بسداسية نظيفة على بلد الوليد.