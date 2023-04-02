بثلاثية كهربا والشحات.. الأهلي يهزم الهلال ويبلغ ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا

لحق الأهلي المصري بركب الأندية المتأهلة إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، بعد فوزه الكبير على ضيفه الهلال السوداني بـ 3 أهداف دون رد، مساء السبت على ملعب القاهرة الدولي في العاصمة.

أقيمت المباراة بحضور نحو 50 ألف متفرج، ضمن الجولة السادسة الأخيرة من منافسات المجموعة الثانية، وبفضل فوزه حجز الأهلي البطاقة الأخيرة إلى ربع النهائي.

وسجل محمود عبد المنعم كهربا الهدف الأول في الدقيقة 25 بطريقة رائعة بعد استقبال وترويض كرة مررها له أحمد عبد القادر قبل تسديدها في شباك الهلال.

وأضاف البديل حسين الشحات الهدف الثاني في الدقيقة 64 بعد تمريرة بينية من الجنوب أفريقي بيرسي تاو، أكملها بتسديدة متقنة في المرمى.

وعاد الشحات ليضيف الهدف الثالث في الدقيقة 81 من تمريرة طولية من مروان عطية، حيث هيأ الكرة بسهولة داخل منطقة الجزاء وسددها في شباك الحارس.

وجرد الأهلي، حامل الرقم القياسي في عدد الألقاب في هذه المسابقة برصد 10 نسخ، ووصيف بطل النسخة الأخيرة، ضيفه الهلال من المركز الثاني للمجموعة بفارق المواجهتين المباشرين بعدما تساويا نقاطا برصيد 10 لكل منهما، فلحق بماميلودي صنداونز الجنوب أفريقي بطل المجموعة الذي تغلب على نادي القطن الكاميروني 2-1.

وكان الأهلي خسر ذهابا بهدف، على ملعب "الجوهرة الزرقاء" في أم درمان، حيث كان بحاجة إلى الفوز بهدف وحيد أو بفارق هدفين في حال اهتزت شباكه اليوم، لكنه ضرب بالثلاثية.

ودفع الهلال غاليا ثمن إهدار لاعبه الدولي أطهر الطاهر ركلة جزاء في الوقت المحتسب بدل من الضائع في لقاء ضيفه صنداونز (1-1) في الجولة الخامسة كانت كفيلة بحسم الأمور قبل مواجهة النادي القاهري.