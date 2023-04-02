الدوري الإيطالي.. يوفنتوس يهزم فيرونا ويحافظ على حظوظه الأوروبية وإنتر يخسر أمام فيورنتينا

تابع يوفنتوس -المعاقب بحسم 15 نقطة من رصيده- عروضه القوية في الأشهر الأخيرة، وبات على بعد 4 نقاط من ميلان الرابع في الدوري الإيطالي، بفوزه على فيرونا 1-0، في المرحلة الـ28 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

واحتفظ فريق "السيدة العجوز" بأمله في المشاركة بدوري أبطال أوروبا رغم العقوبة المفروضة عليه، كما يملك يوفنتوس فرصة التأهل إلى دوري الأبطال من خلال تتويجه بالدوري الأوروبي (يوروبا ليغ)، حيث بلغ الدور ربع النهائي.

وسجل مويس كين هدف المباراة الوحيد بعد تمريرة رائعة من مانويل لوكاتيلي في الدقيقة 55.

وكان كين يخوض أول مباراة له بعد إيقافه مباراتين، إثر طرده في مباراة فريقه ضد روما قبل فترة التوقف الدولي.

وخاض يوفنتوس المباراة في غياب لاعبين مؤثرين أمثال: الفرنسي أدريان رابيو، والأرجنتيني لياندرو باريديس بداعي الإيقاف، وفيديريكو كييزا، ولياندرو بونوتشي، والفرنسي الآخر بول بوغبا بداعي الإصابة.

وبقي أتالانتا في صلب الصراع على إحدى البطاقات المؤهلة إلى دوري الأبطال، بفوزه على كريمونيزي صاحب المركز الأخير 3-1.

ورفع أتالانتا رصيده إلى 48 نقطة في المركز الخامس، متساويا مع ميلان الرابع الذي يحل ضيفا على نابولي المتصدر الأحد.

وسجل لأتالانتا لاعب وسطه الدولي الهولندي مارتن دي رون (44)، ومهاجماه العاجي جيريمي بوغا (72)، والنيجيري أديمولا لوكمان (90+3)، وسجل لكريمونيزي دانيال شيوفاني (56 من ركلة جزاء).

ويبدو أن كريمونيزي سيعود أدراجه إلى الدرجة الثانية، لأنه يملك 13 نقطة فقط، وحقق فوزا وحيدا منذ مطلع الموسم الحالي، وهو يتخلف بفارق 11 نقطة عن سبيتسيا آخر الناجين حتى الآن.

يذكر أن كريمونيزي بلغ نصف نهائي كأس إيطاليا، حيث سيواجه فيورنتينا الأسبوع المقبل.

في المقابل، مني إنتر الثالث بخسارته العاشرة هذا الموسم بسقوطه على أرضه أمام فيورنتينا 0-1.

كما أنها الخسارة الثالثة تواليا لإنتر، فبات مهددا بفقدان مركز أو اثنين في حال فوز ميلان على نابولي، وروما على ضيفه سمبدوريا.

في المقابل، أكد فيورنتينا عروضه القوية في الآونة الأخيرة من خلال تحقيقه فوزه الخامس تواليا.

وسجل جاكومو بونافونتورا هدف المباراة الوحيد بكرة رأسية.