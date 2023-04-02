ابتعد بفارق 15 نقطة عن ريال مدريد.. برشلونة يكتسح إلتشي ويواصل رحلة استعادة لقب الدوري الإسباني

اقترب برشلونة خطوة جديدة من استعادة لقب الدوري الإسباني لكرة القدم، بعد فوزه العريض على مضيفه إلتشي 4-0، مساء السبت، في المرحلة الـ27 من المسابقة.

ولم يجد برشلونة صعوبة تذكر في حسم المواجهة أمام إلتشي متذيل جدول الترتيب، محققا الفوز الرابع على التوالي ليبدو قاب قوسين أو أدنى من التتويج باللقب الغائب عن خزائنه منذ عام 2019.

وافتتح النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي التسجيل لبرشلونة في الدقيقة 20، ثم أضاف إنسو فاتي الهدف الثاني للفريق في الدقيقة 56.

بعدها سجل ليفاندوفسكي الهدف الثاني له والثالث لبرشلونة في الدقيقة 66، ثم أضاف فيران توريس الهدف الرابع للفريق في الدقيقة 70.

ورفع برشلونة رصيده إلى 71 نقطة في الصدارة متفوقا بفارق 15 نقطة أمام غريمه ريال مدريد صاحب المركز الثاني، والذي يستضيف بلد الوليد الأحد ضمن المرحلة نفسها.

أما إلتشي، فقد توقف رصيده عند 13 نقطة في المركز العشرين بفارق 14 نقطة خلف إسبانيول صاحب المركز الـ17، أقرب مراكز البقاء في دوري الدرجة الأولى.

وعزز ليفاندوفسكي موقعه بذلك في صدارة قائمة هدافي الدوري الإسباني، حيث رفع رصيده إلى 17 هدفا متفوقا بفارق 4 أهداف أمام أقرب منافسيه إنيس أونال لاعب خيتافي.

ووجه النادي الكاتالوني إنذارا شديد اللهجة إلى غريمه التقليدي ومطارده المباشر ريال مدريد حامل اللقب، وزاد من شدة الضغط عليه حيث سيكون مطالبا بكسب النقاط الثلاث لرفع معنويات لاعبيه قبل زيارتهم ملعب "سبوتيفاي كامب نو" الأربعاء، في كلاسيكو إياب نصف نهائي مسابقة كأس الملك بعدما خسر ذهابا 0-1.

وخاض برشلونة المباراة في غياب مدافعه الدانماركي أندرياس كريستنسن لاعبي وسطه بيدري والهولندي فرينكي دي يونغ وجناحيه الفرنسي عثمان ديمبيلي بسبب الإصابة والبرازيلي رافينيا بسبب الإيقاف، فيما جلس القائد سيرجيو بوسكيتس والمدافع أليخاندرو بالدي على دكة البدلاء.