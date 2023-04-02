أحدثهم رودجرز مدرب ليستر سيتي.. مدربو البريميرليغ يقالون كالمطر والسؤال: من التالي؟

أقال ليستر سيتي الإنجليزي مدربه بريندان رودجرز بعد تراجع نتائج الفريق الذي يحتل المركز 19، ويواجه خطر الهبوط.

وخسر رودجرز آخر مبارياته بنتيجة 1-2 أمام كريستال بالاس أمس السبت، ليتوقف رصيد الفريق عند 25 نقطة من 28 مباراة. ولم يفز الفريق في أي مباراة في كل المسابقات منذ 11 فبراير/شباط الماضي، حيث خسر 6 مرات في آخر 7 مباريات.

وفاجأ "الثعالب" عالم كرة القدم عندما نال لقب الدوري في 2016 تحت قيادة المدرب الإيطالي كلاوديو رانييري، لكنه يواجه الآن خطر الهبوط بعد 9 مواسم في دوري الأضواء.

وقال أياوات سريفادهانابرابها رئيس ليستر "الأداء والنتائج هذا الموسم كانا أقل من توقعاتنا المشتركة، وكنا نعتقد أن الاستمرارية والاستقرار سيمهدان الطريق أمام تصحيح المسار".

وتابع "للأسف التحسن المطلوب لم يتحقق، ومع تبقي 10 مباريات على نهاية الموسم، تعين على المجلس اتخاذ إجراءات بديلة للحفاظ على مكاننا في الدوري الممتاز".

وأضاف سريفادهانابرابها "إنجازات الفريق تحت قيادة بريندان تتحدث عن نفسها.. مررنا بأحد أفضل لحظاتنا الكروية تحت قيادته، ونحن ممتنون له ولطاقمه لمساعدتنا على ما حققناه على أرض الملعب".

وتابع "هدفنا واضح في آخر 10 مباريات. الآن علينا الاتحاد سويا، كإدارة ولاعبين وجماهير، وإظهار رباطة جأشنا وكفاءتنا ورغبتنا في البقاء على مكانتنا في الدوري الممتاز".

وتولى رودجرز تدريب ليستر في فبراير/شباط 2019 بعد فترة ناجحة مع سيلتيك الأسكتلندي حيث نال لقب الدوري مرتين والثلاثية المحلية في مناسبتين.

وقاد رودجرز ليستر إلى لقب كأس الاتحاد الإنجليزي لأول مرة في 2021 عندما تغلب على تشلسي في النهائي، إضافة إلى إنهائه في المركز الخامس في الفترة من 2019 وحتى 2021.

ورغم ذلك، فشل ليستر في تعزيز تشكيلته بعدما أنهى الموسم الماضي في المركز الثامن، وتعاقد فقط مع المدرب فاوت فايس والحارس البديل أليكس سميثيز.

وأصبح رودجرز المدرب رقم 11 الذي تتم إقالته هذا الموسم في الدوري الممتاز والمدرب رقم 12 الذي يترك منصبه إجمالا.

وبذلك أصبح نوتنغهام فورست ووست هام يونايتد الفريقين الوحيدين ضمن فرق النصف الأسفل من جدول الترتيب اللذين حافظا على القيادة الفنية فيهما حتى الآن.

وسيقود المدربان آدم سدلر ومايك ستويل التدريبات.