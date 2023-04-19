يغيب أمام الفرق الكبيرة وجماهير الهلال استفزته بميسي.. مأزق رونالدو في الدوري السعودي

عاد كريستيانو رونالدو إلى أرض الواقع مرة أخرى بعدما خسر -أمس الثلاثاء- فريقه النصر بهدفين دون رد أمام الهلال في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم.

وانتقل مهاجم البرتغال إلى النصر في صفقة ضخمة يناير/كانون الثاني الماضي ليعزز من آمال جماهير النادي في حصد اللقب الغائب منذ عام 2019.

ورغم البداية القوية لرونالدو ومساهمته في 10 أهداف في أول 5 مباريات مع النصر، فإنه فشل في هز شباك الفريق الكبيرة.

ففي المواجهة أمام الاتحاد في كأس السوبر، لم يقدم رونالدو الكثير ليخسر فريقه في الدور قبل النهائي.

وانعقدت الآمال على الهداف التاريخي لريال مدريد عند المواجهة الثانية أمام الاتحاد نفسه في الدوري، لكنه اكتفى بمشاهدة فريقه يفقد الصدارة لصالح منافسه الذي لم يفز باللقب منذ عام 2009.

وتكرر الأمر في مواجهة الهلال في أول مباراة بعد رحيل المدرب الفرنسي رودي غارسيا، ليصبح رونالدو تحت مقصلة الانتقادات في بطولة ربما اعتقد البعض في أوروبا أنه سيهيمن عليها بسهولة.

وخطف النيجري أوديون إيجالو مهاجم مانشستر يونايتد السابق الأنظار بتسجيله هدفي الهلال من ركلتي جزاء.

ليلة زرقاء في الدرة 🔵 شاهد ثنائية الهلال في الديربي عبدالله الغامدي🎙#الهلال_النصر | #SSC pic.twitter.com/8KgHoUdHfu — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) April 18, 2023

وكان الحكم الإنجليزي مايكل أوليفر رحيما برونالدو عندما اكتفى بإنذاره بعد تدخل غريب على غوستافو كوييار لاعب الهلال في الدقيقة 57.

وفي لعبة مشتركة في منتصف الملعب، قفز رونالدو على كوييار وأمسك برقبته ليسقطه أرضا.

وبدا أن رونالدو بدأ انتفاضة النصر عندما قلص النتيجة إلى 2-1 في الدقيقة 76، لكن الحكم ألغى الهدف بداعي التسلل بفارق ضئيل للغاية.

وعاد حكم الفيديو ليوجه ضربة أخرى لآمال النصر عندما ألغى ركلة جزاء للفريق الضيف قبل 7 دقائق من النهاية.

الحكم يتخذ قراره في لقطة رونالدو وكويلار 🟨#الهلال_النصر | #SSC pic.twitter.com/46umCzdfxT — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) April 18, 2023

وقال الكرواتي دينكو إيليتشيتش المدرب المؤقت للنصر إن "الهزيمة محبطة. ركلة الجزاء الأول حطمتنا، فقد كانت مؤثرة في سير المباراة. الهلال كان أفضل منا في بعض الفترات، فريقي أظهر لمحات جيدة ويمكن أن تمهد الطريق للفترة المقبلة".

ويتأخر النصر بـ3 نقاط عن الاتحاد المتصدر الذي تتبقى له مباراة. ويُحسم اللقب بناء على المواجهات المباشرة.

وكان مشهد الخروج من المباراة المقامة في ملعب الهلال ينذر بما ينتظر رونالدو في المستقبل.

ورفعت جماهير الهلال قميص غريمه ليونيل ميسي وهتفت باسمه، في ما بدا أنه استفزاز لرونالدو الذي تنافس مع البولغا على عرش كرة القدم لنحو عقدين من الزمن.

وبعد الخسارة أمام الهلال، زعمت تقارير إعلامية سعودية وحسابات على تويتر مقربة من "العالمي" أن رئيس نادي النصر مسلي آل معمر قرر تقديم استقالته من رئاسة النادي.