يغيب أمام الفرق الكبيرة وجماهير الهلال استفزته بميسي.. مأزق رونالدو في الدوري السعودي
عاد كريستيانو رونالدو إلى أرض الواقع مرة أخرى بعدما خسر -أمس الثلاثاء- فريقه النصر بهدفين دون رد أمام الهلال في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم.
وانتقل مهاجم البرتغال إلى النصر في صفقة ضخمة يناير/كانون الثاني الماضي ليعزز من آمال جماهير النادي في حصد اللقب الغائب منذ عام 2019.
ورغم البداية القوية لرونالدو ومساهمته في 10 أهداف في أول 5 مباريات مع النصر، فإنه فشل في هز شباك الفريق الكبيرة.
ففي المواجهة أمام الاتحاد في كأس السوبر، لم يقدم رونالدو الكثير ليخسر فريقه في الدور قبل النهائي.
لقطات بعد نهاية الديربي 🏟#الهلال_النصر | #SSC pic.twitter.com/yuvz7611Hd
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) April 18, 2023
وانعقدت الآمال على الهداف التاريخي لريال مدريد عند المواجهة الثانية أمام الاتحاد نفسه في الدوري، لكنه اكتفى بمشاهدة فريقه يفقد الصدارة لصالح منافسه الذي لم يفز باللقب منذ عام 2009.
وتكرر الأمر في مواجهة الهلال في أول مباراة بعد رحيل المدرب الفرنسي رودي غارسيا، ليصبح رونالدو تحت مقصلة الانتقادات في بطولة ربما اعتقد البعض في أوروبا أنه سيهيمن عليها بسهولة.
وخطف النيجري أوديون إيجالو مهاجم مانشستر يونايتد السابق الأنظار بتسجيله هدفي الهلال من ركلتي جزاء.
ليلة زرقاء في الدرة 🔵
شاهد ثنائية الهلال في الديربي
عبدالله الغامدي🎙#الهلال_النصر | #SSC pic.twitter.com/8KgHoUdHfu
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) April 18, 2023
وكان الحكم الإنجليزي مايكل أوليفر رحيما برونالدو عندما اكتفى بإنذاره بعد تدخل غريب على غوستافو كوييار لاعب الهلال في الدقيقة 57.
وفي لعبة مشتركة في منتصف الملعب، قفز رونالدو على كوييار وأمسك برقبته ليسقطه أرضا.
وبدا أن رونالدو بدأ انتفاضة النصر عندما قلص النتيجة إلى 2-1 في الدقيقة 76، لكن الحكم ألغى الهدف بداعي التسلل بفارق ضئيل للغاية.
بعد العودة لتنقية الـVAR.. جزائية النصر تُلغى❌#الهلال_النصر | #SSC pic.twitter.com/r2FzVGrx6U
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) April 18, 2023
وعاد حكم الفيديو ليوجه ضربة أخرى لآمال النصر عندما ألغى ركلة جزاء للفريق الضيف قبل 7 دقائق من النهاية.
الحكم يتخذ قراره في لقطة رونالدو وكويلار 🟨#الهلال_النصر | #SSC pic.twitter.com/46umCzdfxT
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) April 18, 2023
وقال الكرواتي دينكو إيليتشيتش المدرب المؤقت للنصر إن "الهزيمة محبطة. ركلة الجزاء الأول حطمتنا، فقد كانت مؤثرة في سير المباراة. الهلال كان أفضل منا في بعض الفترات، فريقي أظهر لمحات جيدة ويمكن أن تمهد الطريق للفترة المقبلة".
تسديدة رونالدو🇵🇹 تخطئ شباك المعيوف❌#الهلال_النصر | #SSC pic.twitter.com/RsdeoDNYmJ
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) April 18, 2023
ويتأخر النصر بـ3 نقاط عن الاتحاد المتصدر الذي تتبقى له مباراة. ويُحسم اللقب بناء على المواجهات المباشرة.
وكان مشهد الخروج من المباراة المقامة في ملعب الهلال ينذر بما ينتظر رونالدو في المستقبل.
🎙️| "ميسي .. ميسي" هكذا رددت جماهير #الهلال .. فور دخول لاعبي #النصر لإجراء عمليات الإحماء 🏃🏻♂️🏟️. #الهلال_النصر #دوري_روشن_السعودي pic.twitter.com/k3KzzjPSSH
— الشرق الأوسط – رياضة (@aawsat_spt) April 18, 2023
شاهد جماهير #الهلال تهتف باسم #ميسي و #رونالدو يغادر سريعًا بعد نهاية الشوط الأول 🎥🏃
من: @assaf74 #الميدان | #الهلال_النصر#ديربي_الرياض | #دوري_روشن_السعودي pic.twitter.com/KORk6i1S7c
— الميدان الرياضي (@MidanAlYaum) April 18, 2023
ورفعت جماهير الهلال قميص غريمه ليونيل ميسي وهتفت باسمه، في ما بدا أنه استفزاز لرونالدو الذي تنافس مع البولغا على عرش كرة القدم لنحو عقدين من الزمن.
وبعد الخسارة أمام الهلال، زعمت تقارير إعلامية سعودية وحسابات على تويتر مقربة من "العالمي" أن رئيس نادي النصر مسلي آل معمر قرر تقديم استقالته من رئاسة النادي.
🚨🚨🚨🚨🚨|| عااااااااجل #كورة_النصر :
مسلي ال معمر قرر الاستقالة من رئاسة نادي #النصر. pic.twitter.com/fjhlaifVgq
— كورة | #النصر 🦁 (@9NFCBALL) April 18, 2023
🚨🚨|| مصادر #كورة_النصر :
الرئيس ابلغ مجلس إدارته بإستقالته بعد المباراة ، سيتم رفعها للداعم أولًا ثم لوزارة الرياضة التي ستقرر بدورها قبولها او رفضها وفي حال قبولها سيتم تحديد موعد فتح باب الانتخابات لرئاسة النادي. pic.twitter.com/U9vgjKITOM
— كورة | #النصر 🦁 (@9NFCBALL) April 18, 2023